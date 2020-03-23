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Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok

Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Arman, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok" dedi.

23.03.2020 22:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:50

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi.

"CİDDİ BİR KLİNİK DURUMU YOK"

Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok" dedi.

FATİH TERİM'İN KIZLARINDAN ÇOK SERT TEPKİ

Öte yandan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyururken kızları Merve Terim ve Buse Terim sert tepki gösterdi. Merve Terim Çetin Twitetr'dan yaptığı açıklamada, "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allahınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.

Buse Terim ise paylaşımında, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" ifadelerine yer verdi.

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Fatih Terim’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok

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Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok
Etiketler : Galatasaray, Koronavirüs, Fatih Terim, Spor

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Yorumlar (6)
MÖ:Kızlara bak tek can babanızın canı mı zengine bir gram acımam şu hayatta ..
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BU YAKIŞIR BUNLARA:Beddua okuyup küçülmeyin taraflı tarafsız sevsin sevmesin herkes üzülmüştür siz bu sözlerle küçültmeyin
Cevap Yaz 0 4
RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER:abdülünen sokak kabadayısına bulaşan korana yaşıyormu acaba bunlar daha bulaşıda merak ettim
Cevap Yaz 2 0
ASLAN ATABEY:Hocam çok geçmiş olsun Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin
Cevap Yaz 0 12
E TAMAM O ZAMAN:GÜNDEMİ BOŞ BOŞ MEŞGUL ETMESİN!
Cevap Yaz 20 4
MEMLEKETİM:Bu cakma imparatorun kizlari bela okuya okuya babasinin basini yiyecekler. Ittikatsizlar.
Cevap Yaz 17 6

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