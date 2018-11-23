23 Kasım 2018, 16:37
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Fatih Terim, Hollywood Filminde Kendisini Robert de Niro'nun Canlandırmasını İstedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hollywood filminde kendisini Robert de Niro'nun canlandırmasını istediğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, organizasyonda mücadele eden 4 takımın teknik direktörüne "Hollywood filminde karakterinizi kim oynayabilir?" diye soruldu. Soruyu gülerek yanıtlayan Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, kendisini ABD'li yıldız aktör Robert de Niro'nun canlandırmasını istediğini söyledi. Türk teknik adamın yanıtı, videonun üzerinde "gülen yüz" ifadesiyle başa çekildi.

THOMAS TUCHEL, JAKE GYLLENHAAL'U TERCİH ETTİ

Videoda yer alan diğer teknik adamlardan Borussia Dortmundlu Thomas Tuchel, Jake Gyllenhaal'u, Hoffenheimlı Julian Nagelsmann ise Owen Wilson'ı seçti. Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco ise Nicolas Cage veya Robert de Niro cevabını verdi.

Twitter,Hollywood,Fatih Terim
23 Kasım 2018 Cuma 16:37



YORUMLAR (5)
TUTTURMUSLAR PARA GÖZ DE PARA GÖZ: NE O HAZMETMEK BIRAZ ZORMU GELDI TERIMI TENKIT EDENLER. HERHALDE TERIMINKI BÜYÜKTÜR EGOSU ONUN ICINMI ACABA
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ASLAN ASLAN: Yakışır imparatora çünkü kralına lağik
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HEMŞİNLİ: seni küçük de niro canlandırsın. Junior robert a benziyosun baya.
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FB: kebapçı geliyor kaç PARATOR
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SAĞ SALİM: egonu sevsinler imPARAtor
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