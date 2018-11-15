15 Kasım 2018, 10:05
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Fatih Terim'in Sildiği Eren Derdiyok'u İsviçre Takımı Basel İstiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözden çıkardığı Eren Derdiyok'a, İsviçre ekiplerinden Basel talip oldu.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in son maçlarda takımda yer vermediği Eren Derdiyok'a İsviçre kulüplerinden Basel'in talip olduğu öğrenildi.

Futbol hayatına İsviçre kulübü Basel'de başlayan Eren Derdiyok'un Galatasaray'da forma şansının az olması bu oyuncunun gitme şansını kuvvetlendiriyor.

Basel'in Eren Derdiyok için nabız yokladığı ve resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray Yönetimi'nin Teknik Direktör Fatih Terim ile görüşerek Eren derdiyok için yapılacak teklife net bir cevap vereceği öne sürüldü.

(Takvim)

İsviçre,Fatih Terim,Basel,Eren Derdiyok
15 Kasım 2018 Perşembe 10:05



YORUMLAR (7)
HAKİKATÇİ: YAHU HEMEN GÖNDERİN ÖZÜRLÜYÜ. ÜSTÜNE PARA İSTESELERDE MİKTARINA GÖRE DÜŞÜNÜLEBİLİR BENCE.
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ZİRTOLAR: adam golerini atıyor ama adamı oynatmamak için ugrasiliyor bu bir siyasi oyun bence
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HÜSEYİN KAYA: terim avantasını alamayınca kadro dışı bırakıyor eski futbolcu yahu tanju çolak rıdvan dilmen fatih terim düşünmek lazım
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28800: Üstüne Tarık ta bonus olarak verilsin
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ADALET: ALLAH AŞKINA BARCOLANA İSTEİN VİTAMINSİZ
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