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Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Buse Terim, tecrübeli teknik adamın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

27.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:44

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumuyla ilgili olarak kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından Terim'in son durumunu paylaşan Buse Terim, tecrübeli teknik adamın durumunun daha iyiye gittiğini söyledi.

"DAHA İYİYE GİDİYOR"

Daha güzel haberler vereceği günü iple çektiğini ifade eden Buse Terim Bahçekapılı, "Herkese merhaba. Babamın durumunu merak edenler için, daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler" şeklinde konuştu.

Fatih Terim’in son durumuyla ilgili Buse Terim’den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Etiketler: Koronavirüs, Fatih Terim, Buse Terim, Spor

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Teknik Direktör Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor

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Haberler ›› Spor ››Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor - Spor
Yorumlar (2)
DOKUZ KÖYDEN KOVULAN DOĞRUCU:Dünyaya karşı güçlü görünmemiz için Terim ve 2 Yönetici seçildi. Mehmet Ali Yılmaz a katılıyorum. Terim ve 2 yönetici Corona yı yendi diycekler. Prestij iyidir.
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PESİMİST:bu hayatta eğer ünlüysen virüs filan öldürmez seni. nasıl doktorlar bakıyo hangi ilaçlar kullanılarak iyileştiriliyo. biz olsak doktor anca gözlem yapar. sonrada öldü der geçer. bilerek yapılıyo. sadece ünlüler tedavi ediliyo. fakirlere ölüm
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