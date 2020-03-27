Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Terim'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Buse Terim, tecrübeli teknik adamın durumunun iyiye gittiğini söyledi.
27.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:44
Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumuyla ilgili olarak kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından Terim'in son durumunu paylaşan Buse Terim, tecrübeli teknik adamın durumunun daha iyiye gittiğini söyledi.
"DAHA İYİYE GİDİYOR"
Daha güzel haberler vereceği günü iple çektiğini ifade eden Buse Terim Bahçekapılı, "Herkese merhaba. Babamın durumunu merak edenler için, daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler" şeklinde konuştu.
Etiketler: Koronavirüs, Fatih Terim, Buse Terim, Spor
Haberin Videosu :Teknik Direktör Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
İlgili Haberler
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Yorumlar (2)
DOKUZ KÖYDEN KOVULAN DOĞRUCU:Dünyaya karşı güçlü görünmemiz için Terim ve 2 Yönetici seçildi. Mehmet Ali Yılmaz a katılıyorum. Terim ve 2 yönetici Corona yı yendi diycekler. Prestij iyidir.