09.07.2019 09:21
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Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı

Fatih Terim

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılardan yıllık 18 milyon TL kazanacak.

Galatasaray'ın konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

""16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000 TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.

Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

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