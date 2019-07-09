09.07.2019 14:16
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Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı

- Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldıİSTANBUL - Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

- Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı
İSTANBUL - Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılardan yıllık 18 milyon TL kazanacak.
Galatasaray'ın konuya ilişkin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
""16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000 TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.
Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır." Fatih Terim'in sözleşmesi uzatıldı
Kaynak: İHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

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