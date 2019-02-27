27 Şubat 2019, 09:59
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Fatih Terim'in Talimatıyla Galatasaray, 3 Futbolcuyla Sözleşme Yenileyecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Selçuk İnan, Martin Linnes ve Sinan Gümüş'le yeni sözleşme imzalanmasını istedi.

Galatasaray'da iç transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-Kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kaptan Selçuk İnan, Martin Linnes ve Sinan Gümüş ile yeni mukavele yapacak. 2011 yılından bu yana Sarı-Kırmızılı formayı giyen Selçuk'a 1+1 yıllık anlaşma teklif edilecek. Futbol kariyerini Galatasaray'da noktalamak istediğini açıklayan Kaptan'ın önüne gelecek olan sözleşmeyi gözü kapalı imzalayacağı ve para konusunda da sıkıntı çıkarmayacağı biliniyor.

LINNES KALMAK İSTİYOR

Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen bir başka isim olan Martin Linnes de takımda kalmaya sıcak bakıyor… Geçtiğimiz günlerde Norveç basınına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, Sarı-Kırmızılı takımda mutlu olduğunu ve yönetimden teklif beklediğini söylemişti. Yönetim de 27 yaşındaki oyuncuya yıllık 1.5 milyon eurodan 3+1 yıllık yeni sözleşme önerecek. Şu anda senelik 950 bin euro kazanan Martin'in 10 bin euro olan maç başı ücreti de kaldırılacak.

İMZA MART'TA RESMİYET KAZANACAK

Geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonlukta attığı kritik gollerle büyük pay sahibi olan Sinan Gümüş de yönetimin yeni sözleşme imzalamak istediği bir başka isim. Bu sezon çalkantılı bir süreç geçirmesine rağmen toparlanan Sinan'a 10 milyon TL'den ve belli oranlarda her geçen yıl artacak 5 yıllık anlaşma sunulacak. 25 yaşındaki yıldızın da bu teklifi reddetmeyeceği düşünülüyor. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları mart ayının 10'una kadar oyuncularla bir araya gelecek.

(Güneş)

Galatasaray, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Fatih Terim, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (7)
?: Sinan gumus hala patlama yapacak ilk geldigin de 20 milyon euro deniliyordu simdi 2 milyon euro bile veren olmaz
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MÜDÜR: Çok para verilmeyecek se iyi. Ama sen sakın sözleşme ni uzatma bizi FB liglere çevirdin kafamız hep önde
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ŞAPKACI: HOCAM, TAKTİK, TEKNİK. FİZİK İŞİNE BAKTIK VE SEN YAŞLANDIN DEDİK. ŞİMDİ BU OYUNCULARA SÖZLEŞME YENİLEMEKLE, BİZ SENİN YAŞLANDIĞIN KONUSUNDA İKNA ETTİN. BENCE GENÇLERE YOL AÇMA VE KÖŞENE ÇEKİLME ZAMANIN GELMİŞ MAALESEF.
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HABERSİZ: linnes i gönder pili bitti
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SARP YILMAZ: Selçuk İnan takımın ağabeyidir. Ücretinde büyük oranda indirim yapmayı da kabul ediyor zaten. Takımda kalması ve diğer genç oyunculara ağabeylik yapması iyi olur. En azından Emre - Serdar gibi karaktersiz çıkmadı. Oynamasa bile takımda kalmayı sorun etmedi. Güzel Adamsın Kaptan. .
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