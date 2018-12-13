Fatih Terim'in Tehdit Edilmesi ve Bilgilerinin Sızdırılmasına İlişkin Davalar

İzmir
'in Çeşme
ilçesinde, Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'e hakaret ettiği, tehditte bulunduğu ve kişisel bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek yaydığı suçlamalarıyla hakkında iki ayrı dava açılan Selahaddin Aydoğdu'nun yargılanmasına devam edildi.
Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalara taraf avukatları katıldı.
Sanık Selahaddin Aydoğdu'nun avukatı, hakaret ve tehdit suçlamasını içeren davanın duruşmasında, eksikliklerin giderilmesini istedi ve beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.
Müşteki Fatih Terim'in avukatı ise sanığın verdiği röportajda tehdit ve hakaret içeren sözler olduğunu savunarak, "Sanık, 'sözlerimin arkasındayım' demiştir. Pişmanlık göstermemiştir. Halen eylemlerine devam etmektedir. Cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.
Hakim, taraflara beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Röportajı yapan muhabire sorulacak
Aynı mahkemede görülen ve "kişisel bilgilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve yayılması" suçlamasıyla görülen diğer davanın duruşmasında ise Fatih Terim'in avukatı Murat Öksüz, tutuksuz sanık Selahaddin Aydoğdu'nun, olay sonrasında verdiği röportaja ilişkin görüntülerde, müvekkilinin cep telefonu numarasının da görüldüğünü belirtti.
Tutanağın, sanık tarafından verildiğini, cep telefonu numarasının da bu şekilde kamuya yayıldığını ileri süren Öksüz, "Müvekkilim, Türkiye
çapında tanınan biri. Sanık pişmanlık göstermiyor. Bu sebeple cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.
Sanık Aydoğdu'nun avukatı ise röportajın, müvekkilinin değil haber ajanslarının talebiyle yapıldığını belirterek, "İfade tutanakları, kayan görüntüler şeklinde montajlanmıştır. Tutanağın, müvekkilim tarafından basın mensuplarına verildiğine dair delil yoktur." dedi.
Hakim, haber ajansına müzekkere yazılarak, röportajı yapan muhabirin tutanağı ne şekilde temin ettiğinin sorulmasına karar verdi.
Olay
İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı
Mahallesi'nde, 15 Temmuz 2017'de, Selahaddin Aydoğdu, dönemin A Milli Futbol
Teknik Direktörü Fatih Terim ile kendi restoranında tartışmıştı.
Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan Aydoğdu hakkında, Terim'e ait kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak elde ettiği ve basın mensuplarına verdiği, tehdit ve hakarette bulunduğu suçlamalarıyla iki ayrı dava açılmıştı.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:59