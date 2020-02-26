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Fatih Terim'in yeni gözdesi Atalay Yıldırım!

Galatasaray U19 takımında yer alan 2002 doğumlu Atalay Yıldırım, gösterdiği performansla Teknik Direktör Fatih Terim'i etkiledi.

26.02.2020 20:13 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:32

Geçtiğimiz hafta Mustafa Kapı'nın sözleşme yenilememesi ve kadro dışı kalmasıyla gündem sarsılırken, Mustafa ile aynı yaşta olan 2002 doğumlu Atalay Yıldırım'ın yıldızı parlıyor. Son olarak U19 Ligi'nde oynanan Fenerbahçe derbisinde rakip ağlara iki gol kaydeden Atalay Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim'in de yakın gözlemi altında.

ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE 55 GOL ATTI

10 numara, santrfor ve kanatta görev yapabilen 17 yaşındaki futbolcu artık Mustafa Kapı'nın "gözde genç" tahtında oturuyor. Atalay şu ana kadar oynadığı yaş kategorilerinde toplam 55 gol kaydetti.

(Ajansspor)

Fatih Terim'in yeni gözdesi Atalay Yıldırım!

Fatih Terim, Spor


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