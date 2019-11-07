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Fatih Terim kameraman ile tartıştı, üzerine yürüdü!

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta Fatih Terim, bir ara sinirlerine hakim olamadı ve pilot kameramanın üstüne yürüdü ve kameraya vurarak açısını değiştirdi.

07.11.2019 08:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:35

Real Madrid- Galatasaray maçı temsilcimiz için kötü başlayıp kötü biterken, Teknik Direktör Fatih Terim bir ara pilot kameranın açısına çok sinirlendi.

Real Madrid 3-0 öne geçtikten sonra Galatasaray kulübesinin yanındaki kameramanın kendisine odaklanmasına sinirlenen Terim, önce sözlü olarak uyarıda bulundu. İspanyol kameramanın kendisini karşılık vermesine sinirlenen Terim, kameramana doğru hışımla yürüdü.

KAMERAYI İTİP AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Pilot kameraya yansıyan görüntülerde Terim'in sinirlerine hakim olamayıp, eliyle iterek kameranın açısını da değiştirdiği gözlendi.

Terim'in mücadelenin ikinci yarısında ise daha sakin olduğu gözlendi. Oyuncularının yaptığı basit hatalarda ise Terim tepkisini gösterdi.

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Fatih Terim kameraman ile tartıştı, üzerine yürüdü!

Real Madrid, Galatasaray, Fatih Terim, Spor


YORUMLAR (54)
GS: bu halla kebapcının etkisi altında
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M.ÇEK: Hişşşt Bak aslanım orası Türkiye değil
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ADANALI: BİZE HER YER ADANA ASLANIM
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SİNYOR TERİM: Önümüzde Zorlu TUZLASPOR maçı var bunu kazanarak taraftarımıza kendimi affettireceğiz. . . . ve Türkiye kupasında yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz.
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GUARD: Boş kabadayı baska bisey yok Avrupa fatihiymiş pehhh artislikten baska bisey bilmez kendini beğenmiş hırboo
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AKTUĞ: çakma implant, kendini imparator sanıyor
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GÖKTÜRK: HEP YAZDIM BU KAVGACI BİRİSİ YANİ FATİH HOCA VE BAZI YARDIMCILARI.SEYİRCİYLE HAKEMLE FEDERASYONLA KAMERAMANLA.HİÇ BİR ŞEY BULAMASALAR GÖLGELERİYLE KAVGA EDERLER.KAMERAMANLA KAVGA EDENDE GÖRDÜK.HAYRET BİRŞEY
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SANLIIIIITUNCAAAAY: garibim kameraman herşeyden habersiz tabi bilmiyoki zamanında 6 kasımda 6 tane daha yemişti acısı ona :)
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BAY B: sen kimsin lan havalı havalı tavırlar senin bitirmezlermi bitirirler inşallah
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GÖKTÜRK: TİRÜBÜNLERE OYNUYOR.KAMERAMAN İŞİNİ YAPIYOR NE YAPSIN.İLGİNÇ HAREKETLERİ ÇEKECEKKİ İLGİ ÇEKSİN.NORMAL DAVRANANLARI ÇEKMEZ ZATEN.
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