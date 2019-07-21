Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'dan gidecek isimler

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 69 puanla şampiyon tamamlayan ve yeni sezonda lig ile Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, dün oynanan hazırlık maçında Bundesliga ekibi RB Leipzig'e 3-2 mağlup oldu. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken takımdan ayrılacak isimleri de netleştiren sarı kırmızılılarda deneyimli teknik direktör Fatih Terim o isimlerin biletlerini kesti.

Akşam'ın haberine göre hazırlık maçı olmasına karşın hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Fatih Terim, 57 ila 59. dakikalar arasında kalesinde peş peşe 3 gol gören İsmail Çipe'yi yeni sezon kadrosunda düşümüyor. 24 yaşındaki file bekçisiyle yolların ayrılması bekleniyor.

Öte yandan savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Ahmet Çalık'ın da bileti kesildi. Haberde; 25 yaşındaki stoperin sergilediği performansla sınıfta kaldığı ve oyuncunun bir başka kulübe kiralık olarak gönderileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İsmail Çipe, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıkarken kalesinde 11 gol gördü. Ahmet Çalık ise 7'si lig ve 6'sı kupa olmak üzere toplam 13 maçta görev aldı.