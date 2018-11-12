Fatih Terim, Kayserispor Galibiyeti Sonrası Soyunma Odasına İndi

Galatasaray'da cezalı olduğu için Kayseri deplasmanında tribünde olan teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından soyunma odasına indi. Talimatlara göre 15 dakika bekleyen Terim, sonrasında oyuncularını tebrik etti.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, tecrübeli hoca, "Sizden beklediğim buydu. İşte benim aslanlarım... Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Bu galibiyetin değeri 3 puandan çok daha fazla. Kazanacağınızdan zaten hiç şüphem yoktu. Galatasaray takımı her zaman böyle oynamalı" dedi.

"KENDİNİZE İYİ BAKIN, SİZE GÜVENİYORUM"

Milli arayı herkesin verimli geçirmesi gerektiğine dikkat çeken tecrübeli hoca, "Devre arasına kadarki süreç, öncesinden daha zor olacak. Ancak her türlü engeli aşarız. Hepinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılılar, milli aradan sonra ligde sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş (d), Rize, Başakşehir (d) ve Sivas ile karşılaşacak. Fatih hoca, devreye kadarki 5 maçta maksimum puanı alıp, takımı zirveye taşımayı hedefliyor. Cim Bom'un lider Başakşehir ile arasında 4 puan fark var.