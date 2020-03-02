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Fatih Terim, sosyal medyada kendisine hakaret eden taraftara dava açti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiği iddia edilen kişiye 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

02.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:38

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret ettiği iddia edilen Tamer Samet Ş. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Tamer Samet Ş'nin, 4 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim'e sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hakaret ettiği belirtildi. Fatih Terim'in şikayeti üzerine yapılan soruşturmada, şüpheli Tamer Samet Ş'nin ifadesinde şikayete konu sözleri kendisinin bir anlık öfkeyle yazdığını ve pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

"Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya verildiği, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından şüpheli hakkında "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianameyi kabul eden İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, taraflara davetiye gönderdi. İlk duruşma,11 Haziran'da yapılacak.

Fatih Terim, sosyal medyada kendisine hakaret eden taraftara dava açti

Fatih Terim, Spor, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (7)
RFT:Ne oldu yemedimi?? klavye delikanlisi.
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DÖNER:keser döner sap döner
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HA:belhanda taraftara küfür ederken neredeydin
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İMPARATOR VS BELHANDA:hocaya başkana vb. herhangi bi insana vb. küfür hakaret edilmez ayıptır. virüs gibi bulaştı ruh hastaları sardı dört bi yanı
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ANKARA:SEVMEYE BİLİRSİN AMA KÜFÜR EDEMEZSİN
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YOURFATHER FATİH TERİM:ee Ligin sefirine küfür edersen silivrinin soğuk odalarına düşmeye hazırsın demektir :)
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ADINIZI YAZIN:peki
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1 6
2.03.2020 17:21:31