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Fatih Terim, korona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son olarak yapılan korona virüs testinin negatif çıktığını söyledi.

15.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:15
Fatih Terim, korona virüs testinin negatif çıktığını açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son olarak yapılan korona virüs testinin negatif çıktığını söyledi. Terim, kriterleri taşıdığı takdirde diğer hastalara plazma bağışı yapmak istediğini de ifade etti.
Bir süredir korona virüs tedavisine evde devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim korona virüsü yendiğini duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı yayında açıklamalarda bulundu. Sözlerine herkesi çok özlediğini belirterek başlayan Terim, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüs hepimizin hayatına girdi. Maalesef alışkanlıklarımız yaşam biçimimizi kişileri ve olayları algılama şeklimizi değiştirdi. Üzülerek söylüyorum ki sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa diliyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir aydır. Bu virüsle mücadele ediyorum. İnanın hiç kolay değildi ama bu güne şükürler olsun. Bugün uzun süren tedavim sonrasında ilk negatif test sonucunu aldığımı sizlerle paylaşmak istedim" şeklinde konuştu.
"Seve seve donör olurum"
Korona virüs salgını ile mücadele eden hastalara uygun görüldüğü takdirde plazma bağışı yapmak istediğini söyleyen Terim, "Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri karşıladığını düşünürse seve seve elimden geleni yapmaya da hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunur bu da beni çok çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ancak inanıyorum ki yeni hayatlarımız, yeni alışkanlıklarımız için başlangıç adımımız moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan moralimizi en yüksek seviyede tutacağız. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık. İnşallah ülke olarak bunu da el ele atlatacağız" diye konuştu.
"Sağlık çalışanlarımıza gözünüz gibi bakın"
Fatih Terim, korona virüs salgınının ciddiye alınması ve tüm uyarıların dikkatle uygulanması gerektiğinin altını çizerek, "Hayatta her şeyin yeri doluyor. Eksik veya tam oluyor ama doluyor. Bir şey hariç; o da canımız. Lütfen kendinizi kendimizi sevdiklerinizi bütün etrafımızı korumak için bu işi ciddiye alın. Bana bir şey olmaz demeyin. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Belki de en önemlisi bizim için kendinde ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarımıza gözümüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun elim kalbimde sizleri sevgil ile ve özlemle kucaklıyorum" açıklamasını yaptı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Terim, Güncel
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