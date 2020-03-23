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Fatih Terim koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Fatih Terim koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

23.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:16
Fatih Terim koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Terim koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.













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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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