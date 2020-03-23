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Fatih Terim Koronavirüs mü Oldu? İşte Açıklama

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim koronavirüs testinin sonucunu resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

23.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:34
Fatih Terim Koronavirüs mü Oldu? İşte Açıklama
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim koronavirüs testinin sonucunu resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Fatih Terim: "Koronavirüs Sonucum Pozitif Çıktı"

Fatih Terim Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.."

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..
— Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada virüsün tüm Türkiye'ye yayıldığını açıklamıştı. 22 Mart'ta yapılan açıklamada Türkiye'de 30 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği söylenmişti.

Koronavirüs yakın temas ile bulaşmakta. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

Gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması önerilmekte. Uzmanlar koronavirüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Teknoloji

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