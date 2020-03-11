Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak deplasmanlara takım uçağıyla gelen genel kurul üyelerinin 26. haftada oynanacak Rizespor maçıyla birlikte uçağa alınmamasını talep etti.
11.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:32
Koronavirüste Türkiye 'de ilk vaka resmen açıklanırken futbol camiasında da önlemler devam ediyor. Habertürk'ün haberine göre Galatasaray'da futbolculara dikkatli olmaları yönünde yapılan uyarıların ardından yeni bir hamle daha geldi.
Teknik direktör Fatih Terim, genel kurul üyelerinin takım uçağıyla birlikte deplasmanlara gelme etkinliğini koronavirüs tehdidi nedeniyle 27. hafta oynanacak Rizespor maçı öncesi yasakladı. Terim'in takımın sağlığını korumak için böyle bir karar aldığı ifade edilirken virüsün durumuna göre ilerleyen haftalarda bu kararda değişikliğe gidilebileceği bildirildi.
PARA VERİP TAKIMLA DEPLASMANLARA GİDİYORLARDI
Sarı-kırmızılılarda, genel kurul üyesi olan taraftarlar, belirlenen ücreti ödemesi halinde takımla birlikte deplasmanlara gidiyordu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Fatih Terim, Rizespor, Türkiye, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Spor
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Spor
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı