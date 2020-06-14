Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda ofsayt bayrağının kaldırılmamasıyla ilgili olarak, "Kabul ediyorum kural 'Oynat, devam' diyor ama bir futbolcu net olarak ofsayt olduktan sonra 18'in içinde ayağına müdahale etmesine müsaade etme. Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?" dedi.

14.06.2020 23:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:09

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba'nın olduğu gibi Muslera'nın da sakatlandığını hatırlatan Terim, hakemin ofsayt şüphesi olan pozisyonda oyunu devam ettirmesini eleştirdi. Terim ayrıca, iyi performans göstermediklerini ve ligin sonuna kadar pes etmeyeceklerini söyledi.

İşte Terim'in yaptığı açıklamalar;

"Maalesef Emre Akbaba gibi, aşağı yukarı aynı yerden Muslera'nın kırığı oldu. Andone de diz bağlarında sıkıntı yaşadı. Muslera ve Andone çok önemli kayıplar. Bu kuralın (Ofsayt şüphesi olan pozisyonda devam oyunu ettirme) en ağır darbesini yiyenlerden birisi Muslera. Kabul ediyorum kural 'Oynat, devam' diyor ama bir futbolcu net olarak ofsayt olduktan sonra 18'in içinde ayağına müdahale etmesine müsaade etme. Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Maçın önüne geçti bunlar.

"RİZESPOR DAHA İYİ MÜCADELE ETTİ, SAVAŞTI"

İyi oynamadığımız bir gün olarak söyleyebiliriz, Rizespor'u tebrik ederim. Penaltı var mıydı, yok muydu, bizimki olur muydu, olmaz mıydı, artık bunu otoriteler değerlendirecektir. İyi oynamadık, Rizespor daha iyi mücadele etti ve savaştı. Bugün bazı şeylere ister tesadüf, ister şanssızlık deyin, yaşanmaması istenen şeylerdi. Çok üzgünüz.

"HOŞUMA GİTMEDİ, BEĞENMEDİM"

Donk cezalı, Adem cezalı. 4 tane oyuncu eksilttik. Bugün çok iyi oynayan, çok iyi mücadele eden bir Galatasaray hocası olarak konuşmak isterdim. Bu benimle oyuncularım arasındaki konu ama sahadaki olaylar farklı. Hoşuma gitmedi, beğenmedim.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Kalan maçlarımızda pes etmeyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Beklemediğimiz, istemediğimiz bir yol kazası. Rizespor'un iyi mücadelesini tekrar tebrik ediyorum."

Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?

Kaynak: DHA

Etiketler: Fernando Muslera, Fatih Terim, Galatasaray, Rizespor, Spor, Haber
Yorumlar (12)
EMRE: Fatih Hoca çok konuşuyon boş konuşuyon :)
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SOCAR: hoşuna gitmesede, gerçek bu hocaaaa. çav bella, by by.
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YAV HE HE...: Fatih hoca hakem ne yapabilir ki oarada? Nerden bilsin böyle bir kırık olacağını? Ne yapacaktı ki, elbette devam ettrecek.
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