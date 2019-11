Fatih Terim: "Lemina gibi birinin bu hatayı yapmaması lazımdı" -1

- Fatih Terim: "Lemina gibi birinin bu hatayı yapmaması lazımdı" Galatasaray Teknik Direktörü Terim: "Bu Arda adamın kalbine de, gönlüne de girer"İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lemina'nın gol öncesinde yaptığı hatayla ilgili, "Lemina'nın genel oyunundan tabii ki memnunum ama bu hatadan memnun değilim. Onun gibi bir adamın bunu yapmaması lazım" diye konuşurken, maç öncesi Arda Turan'ın kendisinin elini öpmesi ve sarılması hakkında ise, "Bu Arda adamın kalbine de girer gönlüne de girer" ifadelerini kullandı. Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lemina'nın hatasına kadar sahanın en iyisi olduğunu belirterek, "Bir takımın en tehlikeli durumu oyuna çıkarken kaptıracağı top. Kritik olan dakika 78-79. Onun için maalesef kaleci ve defans oyuncularında yüz tane çok iyi iş yaparsınız ama bir tane yapamazsınız hatıralarda o kalır. O ana kadar özellikle ikinci yarı sağ taraftan girilip kesilen bir top var. 2 şutları kaleyi bulmuş biri gol diğerini Okan çıkardı. Ama genel oyunundan tabi ki memnunum ama bu hatadan memnun değilim. Onun gibi bir adamın bunu yapmaması lazım" dedi."Golü biz bulsak olay başka türlü olur"Oyun sistemi hakkında konuşan Terim, "Oyuncularıma diyecek bir şeyim yok. Tam tersi sıfır bonservisle alınabilecek bir isim olarak iyi oyuncular aldık. Böyle bir ceza durumunda istediklerinizi alma ihtimaliniz yok. Bence atmosfer içerisinde alınabilecek en iyi oyuncuları aldık. Nzonzi Salı da oynayamadığı için öyle bir tercihte bulundum. Yoksa bütün isimlerden faydalanacağız. 3 kulvarda götürmeye müsait bir takım değiliz. Şu anda öyle görünmüyor. Şöyle baktığınız zaman o dediğiniz çok uzun yıllarda her takımda aşağı yukarı uyguladığım benim alanı daraltan rakibi çıkartmayan, daima rakibin sahasında oynamayı seven bir yapım var. O işi şuanda yapamayacağımızı daha öncede söyledim. Bu takımımızın yapısında o yok. Ona göre oynamaya çalışıyoruz. O yüzden onu da oynayacağımız günler gelecek ama şuan için kısmi olarak zaman zaman yapıyoruz. Bu arkadaşlarımızın da hepsi özverili yetenekli arkadaşlar. Zaman zaman böyle işler oluyor. Biz bulsak golü olay başka türlü olur. Daha çok pozisyon olmalı, rakibi daha çok hataya zorlamalıyız. Rakibi yarı sahadan çıkarmamalıyız. Onun için biraz bekleyeceğiz ve bu arada da canımız yanacak" ifadelerini kullandı."Kendi ayağımızdan çıkan topla gol yememeliyiz"Yenilen gol hakkında konuşan Fatih Terim, "Gol oyunun sihirli anı. Sizi ondan sonraki bölüme hazırlayan, güçlendiren, moralinizi yükselten önemli bir iş payı. Bu arada 30'a yakın orta attık. Kenar bindirmelerimiz müthiş. Böyle sistemde oyuncular daha rahat olurlar. Doğruda tuttu ama golü bulamadık. Baktığınız zaman Babel orijinal bir santrafor değil. Adem çok uzun zamandır sol açık oynuyor. İşin içerisinde bir Falco ve Andone gibi orijinal santraforlar buradaki pozisyonları gol yapardı. Ama sakatlıkları var yapacak bir şey yok. Ben bunlara rağmen Babel ile Adem'in oyunundan memnunum. Böyle oyunların ilacı goldür onu bulamadık. Başakşehir bugün Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine sahip. Ancak şunu unutmayalım ki bu golü de yememeliyiz. O ana kadar zaten oyunu kontrol eden biziz. Zaman zaman karşılık veren güzel bir maç oluyor bence. Kendi ayağımızdan çıkan topla gol yememeliyiz. Çok üzgünüm tabi ama yapacak bir şey yok şimdilik" dedi."Bu Arda adamın kalbine de, gönlüne de girer"Arda Turan'ın maçtan önce kendisine gelip sarılması ve elini öpmesi hakkında konuşan Terim, "Açıkçası ben çok şaşırdım. Beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Ama benim bıraktığım, benim yetişmesine katkıda bulunduğum Arda bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer gönlüne de girer. O gün o söylemimi hakkediyorsa bugün de bu söylemimi hakkediyor" dedi."Mağlubiyeti kabullenenden hiç hoşlanmam"Takımın durumu hakkında görüşlerini belirten tecrübeli teknik adam, "Kaybediyorsunuz çok fazla kaybedilmiş bir şey yok görünüyor ama biz şimdi çok kritik puanlar kaybettik. Çok fazla kredimiz olması gerekirken habire kendimizi zora sokuyoruz. Benim hiç hoşlanmadığım bir şey var. Takımlarıma da, oyuncularıma da çalıştığım yanımdaki arkadaşlarıma söylediğim bir şey var. 2 sene üst üste şampiyon olduk eyvallah, bir sürü kupa aldık eyvallah. Bu sene de başarılı olmasak ne olur kelimesinden hiç hoşlanmam. Mağlubiyeti kabullenenden hiç hoşlanmam. Tebrik edersiniz ayrı bir şey ama içerinizde bunu yaşayacaksınız. Bunları bu şekilde düşünmediğiniz zaman yeriniz büyük kulüp olmaz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama şu anda Konya maçında son 30 saniye olmayan faulden Malatya maçı, yok Denizli de penaltı kaçırması. Bu maçların çoğunda da cezalıydım ben çok ağır bir şey söylemiştim. Onun için bunları düşündüğümüzde belki de öndeydik. Ama böyle gördüğüm tiplerin, insanların benim yarımda hiç yeri olmadı olmayacakta. Kazandımı daha çok kazanmak isteyecek. Kaybediyorsa da aslan gibi kaybedecek" diye belirtti."Galatasaray'da değişim devam edecek"Galatasaray'da değişimin devam edeceğini belirten Terim, "Başka türlü istikbali kaldıramaz. Ben eğer mümkünse başkan ve yönetimle toplandığımız zaman geçmişine kimsenin para yatırmaya niyeti olmayacağımızı söyleyeceğim. Geleceğine yatıracağız. Ben 78 dakikadaki hatanın yorgunluğa bağlı olduğunu düşünmüyorum. Bizim adımıza bütün atakları izledim. Bunlara göre konuşuyorum. Açısı Lemina'nın o kadar fazla ki araya oynamak istemiş ama yakalanmış. Ondan sonra tekrar telafi imkanı var bu sefer o kaptırmanın reaksiyonuyla oyundan düşmüş. Ben bunu yorgunluğa bağlamıyorum. Lemina fiziğini de iyi ayarlayan bir oyuncu ve her gün de üstüne koyuyor ve iyi bir durumda Lemina, ama oluyor işte. Halbuki belki her teknik adamın özenle ısrarla söylediği bir şey vardır lütfen çıkarken top kaptırmayın diye. Bugün de böyle bir cezaya maruz kaldık. Bunu tabii sadece Lemina'ya yormamak lazım" şeklinde konuştu.