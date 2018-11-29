29 Kasım 2018, 10:03
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Fatih Terim, Lokomotiv Moskova Maçında Çileden Çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçında takımının yaptığı hatalara çok sinirlendi, eldivenleri yere fırlatan Terim, yedek kulübesinin camlarına da vurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu. Yedek kulübesinde ise Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı.

RZD Arena'da oynanan mücadelenin 82. dakikasında Eren'in hatalı pası sonrası Moskova, tehlikeli bir atak geliştirdi. Pozisyonun sonunda Moskovalı futbolcu Igor Denisov'un şutu kaleyi bulmadı.

ELDİVENLERİ ÇIKARDI, YEDEK KULÜBESİNE VURDU

Yedek kulübesinden pozisyonu izleyen Terim sinirlerine hakim olmakta oldukça zorlandı. Terim, ellerindeki eldivenleri çıkartıp yere fırlattı. Ndiaye'nin savunmada yaptığı hatalar da pahalıya mal oldu, Fatih Terim çileden çıktı ve onu derhal oyundan alarak Selçuk İnan'ı sahaya sürdü.

Terim pozisyondan 5 dakika sonra hırsını alamayarak bu sefer su şişelerini yere fırlattı.

Moskova,Lokomotiv Moskova,Fatih Terim
29 Kasım 2018 Perşembe 10:03



YORUMLAR (20)
ZITTTT TOKAİİİİ: arda turan ın hocası. vurup kıracak ne beklenir ki başka . hakemlere agzına geleni söyle, külhanbeylik yap. imparator diyorlar ya :))
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GFB: beter olun beter :D :D :D :D :D :D
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  • GS**** : SENEYE 2,LİGDE GÖRECEZ SİZİ SANIRIM BETER OLMUŞSUNUZ ŞU AN
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DÜRBÜNLÜ: çıldırma hocam biz şu cahil cehalet ve terör içindeki arabın peşini bırakmadımız sürece bizden hiçbişey olmaz şifreli satılık kanallar ülke futbolunu sonsuza kadar öldürmüştür.
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TFF: ben sizlere demistim ,
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