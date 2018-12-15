Fatih Terim Maçı Locadan Takip Ediyor

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, M. Başakşehir
ile deplasmanda oynanan karşılaşmayı cezasından dolayı locadan takip ediyor. Terim'in cezasının bitmesine 4 maç kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı M. Başakşehir maçında Teknik Direktör Fatih Terim, cezasından dolayı takımının yanında olamadı. Adının yer aldığı 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Terim, locadan takip etti. Deneyimli teknik adamın yokluğunda saha kenarında Yardımcı Antrenörler Levent Şahin
ile Ümit Davala
yer aldı. Fenerbahçe
derbisinden sonra toplam 10 maç men cezası alan Fatih Terim'in Başakşehir müsabakasından sonra 4 maç cezası kaldı. - İSTANBUL
Başakşehir,Fatih Terim
15 Aralık 2018 Cumartesi 19:27