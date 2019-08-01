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Fatih Terim, Max Kruse transferini veto etmiş!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Max Kruse'u veto ettiği ortaya çıktı.

01.08.2019 11:36
Fatih Terim, Max Kruse transferini veto etmiş!

Werder Bremen'le yollarını ayırdıktan sonra bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli futbolcu Max Kruse'nin menajerler aracılığıyla daha önce Galatasaray'a teklif edildiği, fakat Fatih Terim'in Alman oyuncuyu istemediği ortaya çıktı.

FATİH TERİM KRUSE'Yİ İSTEMEDİ

Akşam'da yer alan habere göre; Audi Cup'ta sarı lacivertli formayla çıktığı 2 maçta 1 gol 1 asist yapan Kruse'nin Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a gelmek istediği öğrenilirken, Fatih Terim'in kafasındaki sistem sebebiyle tecrübeli golcüyü veto ettiği belirtildi.

3 yıllık sözleşme, 2,5 milyon euro garanti ücret, 1,5 milyon euro imza parası ve bonuslarla maliyetini ortaya çıkaran Kruse, sarı kırmızılı yönetimi şaşırtırken Başkan Mustafa Cengiz'in başından beri yönünü tamamen Falcao'ya çevirdiği ve Kolombiyalı yıldız için kulübün tüm şartlarını seferber ettiği bildirildi.

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Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (3)
EZİKCİMBOM: ezik terim ezik cimbom , kedi uzanamadigi futbolcuya mundar dermis
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KENAN: Vedat muriç tokadı bunlar hala kendine gelemedi he de geç
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LUTENES: yav he he
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