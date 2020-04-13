Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sarı Kırmızılı yönetime verdiği rapor ortaya çıktı. Skorer'de yer alan habere göre başarılı teknik adam, takım kaptanı Fernando Muslera hariç diğer yabancıların gerekirse satılabileceğini ifade etti. Fatih Terim'in Falcao , Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes gibi yabancıların da iyi bir teklif gelmesi durumunda gelir elde etmek için satılabileceğini söylediği ortaya çıktı.

JİMMY DURMAZ, BABEL VE DİAGNE KESİN GÖNDERİLECEK

Nagatomo, Mariano ve Andone'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitiyor. 3 isimle sözleşme yenilenmeyecek. Ayrıca Jimmy Durmaz, Babel ve Diagne ile de yollar kesin olarak ayrılacak. Donk'un durumu henüz netleşmezken Selçuk İnan'a da jübile yapılacak. Cimbom'da Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük ve Taylan Antalyalı yerli oyuncular oldukları için kalacak.

CAZİP TEKLİF GELİRSE FEGHOULİ, MARCAO, LUYİNDAMA İLE YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray'da başta Falcao olmak üzere Feghouli, Marcao, Luyindama ve Linnes'in durumları netlik kazanmadı. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu oyuncuları cazip bir teklif geldiği an gelir elde etmek için satabileceği gelen bilgiler arasında. Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncusu Mariano, ülke basınına verdiği röportajda ailesinin ve kendi isteğinin ülkesine dönmek olduğunu söylemişti.