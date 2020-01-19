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Fatih Terim, Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'ı Denizlispor maçının kadrosuna almadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'ı Denizlispor maçının kadrosuna dahil etmedi.

19.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:40

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak olan futbolcular için de yavaş yavaş ilk sinyaller verilmeye başlandı.

Yabancı kontenjanını açmak ve kadrosunu daraltarak maaş bütçesi yaratmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Jimmey Durmaz, Emre Taşdemir ve Yuto Nagatomo'nun başka bir takıma transferi için tüm opsiyonları değerlendirmeye başladı.

3 İSME DE TEKLİF VAR

Fatih Terim tarafından da sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Emre Taşdemir, Yuto Nagatomo ve Jimmy Durmaz maçının da kadrosuna alınmadı.

Jimmy Durmaz ile Konyaspor, Kasımpaşa, Denizlispor ve Kayserispor ilgilenirken; Emre Taşdemir ile Kayserispor, Yuto Nagatomo ile Bologna yakın temas kurmuş durumda.

Fatih Terim, Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'ı Denizlispor maçının kadrosuna almadı

Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Denizlispor, Fatih Terim, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ORHAN H.AYDIN:''''Terim neşteri vurdu'''' haberi kadar okuru aptal yerine koyan bir haber yoktur herhalde. Sözde Terim''i yüceltecek bir haber yapılmak istenmiş!? Sahada rakip takımın oyunclarını dövdüren , kebapçı basıp rajon kesen, kafası futbol topundan başka bir şeye basmayan; ağzını burnunu, ellerini, kollarını aynı anda oynatarak konuşan tipin böylesi yalanlarla cilalanabileceğini düşünen spor muhabirinin zeka düzeyi Terim''inkiyle aynı olmalı. İftahar edebilir.
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ESKİ GS Lİ:Habere Bak Nesteri vurmus Büyük olay zaten oynamayan Yedek olarak alainan adamlar Bu Bizim Basin Bizim Futboldan Daha Kötü. Yalan Haber, Bulus Haber falaaan filan Basarilar
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UMUT:JIMMY NE ZAMAN KADROYA GIRDIKI KADRO DISI KALSN :d
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15 2
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