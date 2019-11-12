Haberler » Spor » Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti - Spor

Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen isim olan Nagatomo takımdan ayrılıyor.

12.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:55

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 6-0 yenilen ve ligde istediği sonuçları alamayan , devre arasında önemli bir kadro revizyonuna gitmeyi planlıyor. Sarı kırmızı ekipte özellikle performansı nedeniyle eleştirilen Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.

MENAJERİNE "KULÜP BULUN" DENDİ

Alınan bilgilere göre yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Japon sol bekin menajeri Roberto Tukuda ile temasa geçti ve "Kulüp bulun" mesajını iletti.

Galatasaray Kulübü, 2018 yılının Ocak ayında Nagatomo'yu Inter Kulübü'nden 1 milyon euro bedelle kiralamış, sezon sonu ise 2,5 milyon euro daha ödenerek oyuncunun bonservisi alınmıştı.

Japon futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 resmi maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.

İsrailİsrail'de VAR skandalı: Pozisyonu değil otoparkı gösterdiler

Sterling, Joe Gomez ile kavgasını milli takıma taşıdı, maçta oynamayacakSterling, Joe Gomez ile kavgasını milli takıma taşıdı, maçta oynamayacak

Comolli, Ersun YanalComolli, Ersun Yanal'ın oynattığı futboldan memnun değil

Alper PotukAlper Potuk'u yaptığı indirim kurtarmadı

Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti

Yuto Nagatomo, Real Madrid, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (1)
YORUM:adam oynamıyor fatih terim in ısrarını anlamıyorum aynı şekilde mariano da öyle
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
12:36 PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak
12:30 Işıl Alben: "Geçiş döneminden ders aldık"
12:34 Nazilli Belediyespor'dan hakem eleştirisi
12:33 Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlayacak
12:33 Denizlispor kötü gidişata çare arıyor
12:36 PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak
11:55 Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti
11:26 İsrail'de VAR skandalı: Pozisyonu değil otoparkı gösterdiler
10:58 Sterling, Joe Gomez ile kavgasını milli takıma taşıdı, maçta oynamayacak
10:30 Ahmet Nur Çebi isyan etti: Artık susmak yok, hakkımızı yedirmeyeceğiz
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:38:37