Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 6-0 yenilen ve ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, devre arasında önemli bir kadro revizyonuna gitmeyi planlıyor. Sarı kırmızı ekipte özellikle performansı nedeniyle eleştirilen Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.

MENAJERİNE "KULÜP BULUN" DENDİ

Alınan bilgilere göre yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Japon sol bekin menajeri Roberto Tukuda ile temasa geçti ve "Kulüp bulun" mesajını iletti.

Galatasaray Kulübü, 2018 yılının Ocak ayında Nagatomo'yu Inter Kulübü'nden 1 milyon euro bedelle kiralamış, sezon sonu ise 2,5 milyon euro daha ödenerek oyuncunun bonservisi alınmıştı.

Japon futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 resmi maça çıkarken gol ya da asist katkısı yapamadı.