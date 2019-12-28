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Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdan ayrılacak ilk ismin sinyalini Yuto Nagatomo ile verdi. Terim, Japon futbolcu için "Ayrılsak da yine beraberiz" dedi.

28.12.2019 23:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'u 5-0'lık farklı skorla geçtikleri karşılaşmanın ardından takımda ciddi değişiklikler olacağını yinelerken, ilk ayrılığın da sinyalini verdi.

Maç sonrasında basın mensuplarının yanından geçen Terim, "Nagatomo'yu çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" ifadeleriyle oyuncu ile yolların ayrılacağını belirtmiş oldu.

Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki Nagatomo, bu sezon 24 maçta görev aldı ve 2 kez de ağları sarstı.


Fatih Terim, Antalyaspor, Japon, Spor

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