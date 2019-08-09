Fatih Terim: Ne ben onları unuttum ne de onlar beni

"Fiorentina benim için hep ayrı kalacak"

"Bu kadar yıldan sonra hala ilgi varsa demek ki güzel şeyler yapmışım"

"Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu"

"Köprüden önceki son çıkış"

SERHAN TÜRK/ FLORANSA - İTALYA, - Fatih Terim, "Süper Kupa'nın neticesi ne olursa olsun, buraya gelecektik. Baktığınız zaman köprüden önceki son çıkış. Yani ligden önceki son hazırlık maçı. Muhakkak ki bu sene zorluğumuz var. Güney Amerika Kupası, Muslera derken Afrika Kupası'nda da 5, 6, 7 oyuncumuz vardı. Süreleri birbirinden farklı olarak terk ettiler. Bunların fizik olarak, mental olarak bir araya gelmesi lazım" dedi.

Galatasaray, Fiorentina ile İtalya'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Floransa şehrine geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Fatih Terim, "19 sene önceden bahsediyoruz. O zaman böyle antrenörlerin hala da öyle de Avrupa'da İtalya gibi bir ülkede çalışabilmesi kolay değildi. Çok heyecanlıydık, istekliydik, arzuluyduk. Ne ben onları unuttum ne de onlar beni. Fiorentina benim ikinci yuvam. Galatasaray ve Fiorentina'yı ayrı tutmak lazım. Burada beni en çok etkileyen şey çok samimi bir sevgi görmemdi. Ben ve ailem burada çok mutlu olduk. Burada bir İtalyan gibi yaşadık, burası evimiz oldu. Arada buraya geliyorum, onlar da davet ettiler. Fiorentina benim için hep ayrı kalacak. Bana Federico Chiesa'yı beğeniyor musun diye sordular. Bende beğendiğimi ancak Enrico Chiesa'nın daha büyük oyuncu olduğunu söyledim. Umarım geçer dedim" diye konuştu.

"BU KADAR YILDAN SONRA HALA İLGİ VARSA DEMEK Kİ GÜZEL ŞEYLER YAPMIŞIM"

Floransa'da kendisine duyulan sevgiyi, sıcaklığı her zaman hissettiğini belirten Terim, "Normalde lige bir hafta kala yapılacak bir hazırlık maçı bu. İtalya basınının bu kadar ilgi göstermesi, Fiorentina ile biz yan yana gelince dikkat çekiyoruz. Sağ olsunlar ben ne zaman İtalya'ya gelsem ilgilerini esirgemiyorlar. Gecen sene Atletico Madrid - Juventus maçın gitmiştim. Orda da aynı ilgi oldu. Bu kadar yıldan sonra hala ilgi varsa demek ki güzel şeyler yapmışım demek ki. Kime sorarsanız sorun orada bir sıkıntı yok. Rahat rahat sorabilirsiniz. Demin de söyledim, samimi bir sevgidir. Ben burada her gün antrenman sonrasında merkezdeydim. Beraber yaşadım. Bir de burada başka şehirlerde olmayan, az şehirde olan bir şey var. Çoğunluk Fiorentinalıdır. Önemli bir şehir. Rönesansın doğduğu yer. Tarihi müthiş bir şehir. Dolayısıyla herkesi içlerine katmıyorlar ama Allah'a şükür bizi kendilerinin yerine koydular, sağ olsunlar. Bana her zaman o sevgiyi, o sıcaklığı hissettirdiler. Hala da öyle" ifadelerini kullandı.

"KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ"

Gelecek hafta başlayacak Süper Lig öncesinde son hazırlık maçı olduğuna dikkat çeken Terim, "Süper Kupa'nın neticesi ne olursa olsun, buraya gelecektik. Baktığınız zaman köprüden önceki son çıkış. Yani ligden önceki son hazırlık maçı. Muhakkak ki bu sene zorluğumuz var. Güney Amerika Kupası, Muslera derken Afrika Kupası'nda da 5, 6, 7 oyuncumuz vardı. Süreleri birbirinden farklı olarak terk ettiler. İki tanesi en sonuna kadar kaldı. Diagne ve Feghouli. Kısa sürede dönen var. Ondan 3 gün sonra dönen var. Bunların fizik olarak, mental olarak bir araya gelmesi lazım. Bu seneki zorluğumuz o. Hoşuma giden, beni çok mutlu eden Galatasaraylıların da mutlu olmasını istediğim bir şey var. Ben Feghouli'ye 9'una kadar izin verdim. Ayın 1'inde geldi. Belhanda hocam acaba bana biraz fazla izin verir mi demiş. Ne zaman isterse o zaman gelsin dedim. 5 gün önce geldi. Diagne 5'ine kadar istedi. Ona o kadar verdik. Ama son kupadan önceki Olympiakos maçında sordum durumunuz nedir diye. Feghouli ben oynarım dedi. Halbuki ekstra idmanlar yaparak yetiştirmeye çalışıyoruz. Tek sıkıntımız fizik olarak en azından, mentali de içine katıyorum çünkü, buradaki lig çok ağır geçti. Hemen 1 hafta, 10 gün sonra 30, 35 günlük bir kampa girdiler. Mısır da sıcakta oynadılar. Bu sonunda bir yere varmasın diye bütün ekip, bunun programını yaptık. Hem fizik olarak, hem mental olarak daha bir sakin, fiziğini daha yerine getirmiş ama, mental olarak da tekrar aç bir şekle getireceğiz. Bizim sıkıntımız o. O yüzden bu maç, son maçımız ama yani ideal kadromuz budur, bunu deneyelim yok. Birilerini de görmek istiyorum. Kaç dakika olursa olsun. O yüzden her maçın bize vereceği şeyler vardır. Bu maç da bazı şeyler verecektir" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fatih Terim'in açıklamaları