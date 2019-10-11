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Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 5 futbolcu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, alınan kötü sonuçlar sonrasında ilk 11'de değişikliğe gitme kararı aldı. Deneyimli çalıştırıcı tam 5 as oyuncuyu kızağa çekiyor.

11.10.2019 09:34

Milli aranın ardından ligde Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda radikal değişiklikler yapacağı ortaya çıktı.

5 AS FUTBOLCU YEDEĞE

Son Gençlerbirliği beraberliğinin ardından "Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Kaybedebilirsiniz ama böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok" diyen Terim'in Sivas'a karşı Mariano, Nagatomo, Feghouli, Belhanda ve Babel gibi aslarını yedek soyunduracağı ilk 11'de Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ömer Bayram, Emre Mor gibi isimlere yer vereceği kaydedildi. Gençler'e karşı şansını iyi kullanamayan kaptan Selçuk İnan da yine kulübeye çekilecek.

Tecrübeli teknik adamın bu çerçevede genç Yunus Akgün, Taylan Antalyalı ve Atalay Babacan gibi isimlerle de özel olarak ilgilendiği bildirildi.

Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 5 futbolcu

Galatasaray, Fatih Terim, Sivasspor, Spor

YORUMLAR(7)
EMOXX:doğru haber ben o neşterim. .
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GSLİ:fenevliler şeyma sizi avrupada temsil ediyor
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VATAN:Bence gs küme düşsün.hoca emekli olsun.kurtulalım ondan
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BELHANDA:o bable bozuntsunun kötü bencil oyununu bi tek gören benmıyım fatıh hocam bi zahmet yedekde kalsın artık
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PROF. YORUMCU:BENCE GS DA YEDEK KALMASI GEREKEN MUSLERA VE FALCAO
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TARAFSIZ 70:neşteri kendine vursan daha iyi olur
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POLAT:vur hocam feneresyon inlesin
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