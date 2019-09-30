Fatih Terim, Neymar ve Cavani sözleriyle Galatasaraylıları uyardı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. İşte Terim'in açıklamaları:

"Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden bir tanesiyle oynuyoruz. Çok yüksek ekonomili bir takım ile oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonu ile oynuyoruz. Çok beğendiğim bir teknik adamı ve çok beğendiğim oyuncuları var. Son yıllarda atak yapan bir kulüp olan PSG'yi hepimiz izliyoruz. Saygıyla izliyoruz. Bizim de niyetimiz saygı duymak. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz. Bu tip takımlarla oynadık. Favori olduklarını hiç inkar etmedik.

"NEYMAR YOK VAH VAH, CAVANI YOK ÇOK YAZIK"

' Neymar yok, vah vah. Cavani de sakatlanmış, çok yazık, büyük avantaj' sözlerine Galatasaray taraftarlarının kanmamasını talep ediyorum. Bu çıkan söylemler 'Nasıl yenildiler?' haberinin hazırlayıcısıdır. Kadro derinliği Avrupa'nın en yüksek takımlarından birisi PSG. Çok değerli oyuncuları var. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz de iyi bir netice almaya gayret göstereceğiz. Sonuç ne olursa olsun burada olmak güzel bir duygu. Burada olamazsanız PSG veya Real Madrid ile oynayamazsınız zaten.

"NE KADAR HAZIRLANABİLİRSEK O KADAR HAZIRLANDIK"

Derbiden 3 gün sonra böyle bir maça çıkmak kolay değil. Hele hele sakat oyuncularınız varsa, sakatlıktan yeni çıkan oyuncular varsa. Bu yola çıkarken 3 günde bir maç oynanacağını biliyorduk. Ne kadar hazırlanabilirsek o kadar hazırlandık. Bundan sonraki maçlar da böyle olacaktır. Fransa'da oynamış, Fransız kökenli oyuncularımızdan muhakkak PSG maçında diğer oyunculara göre daha rahat olmalarını bekliyorum. Ben onların oyun içerisindeki herkesten daha önde ve rahat olacağını düşünüyorum.

"GALATASARAY BÖYLE OYUNA ALIŞIK DEĞİL"

Ben de dinliyorum, ben de okuyorum. Kimi diyor Galatasaray, 3. bölgede zorlanıyor. Kimi diyor 4-4-2 oynamalı. Açıkçası benim olduğum dönemlerde Galatasaray böyle oyuna alışık değil. Son dönemimde 6 forvetimiz varken Drogba'yı almıştık. Feghouli'nin hiç durmadan gittiği bir sezon yaşıyoruz. Falcao, sezon öncesi bizimle değildi. 60 dakika tamam ama sonrası zor. Lemina, sezon öncesini bizimle geçirmedi. Seri geçirmedi, Afrika Kupası'na gitti üstelik. Bir bütün olmamak zaten büyük bir handikap. Bunların hepsini beraber oynayarak yeneceğiz."