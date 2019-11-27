Fatih Terim, Ömer Bayram'ı neden oyundan aldığını açıkladı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim mücadele sonrası basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Terim, "Bugün çok da oyuncu tercihimiz yoktu. Bir takımın başına gelebilecek en enterasan şeyler oldu. 4 tane 19 yaş oyuncu alabildik kadroya. Galatasaray'dan reaksiyonu beklediğimi maçtan önce de söyledim. Mücadeleden herkes herhalde memnundur. Ama böyle maçlarda sıkıntıya girmemek için 2. golü bulacaksınız. Bazı pozisyonlara da girdik. İlk yarı bu golü de bulabilirdik. İkinci yarı da bulduk aslında. Ama yine son dakikada yine gol yedik. Mücadeleden memnunum. Diğer maçlara göre daha etkiliydik. Ama ideal miydik hayır. Bazen ne kadar koştuğunuz da önemli değil nasıl koştuğunuz önemli. Doğru koşmak gerek" dedi.

"EMEKLERİNE ÇOK ÜZÜLDÜK ÇOCUKLARIN"

Terim, "Ömer'in 'Bittim, koşamıyorum artık, yoruldum, beni değiştir' demesi de takım içi dengeleri negatif ekledi. Sıkıntı yaşadık, istemediğimiz şeyler oldu. Bazen taşlardan bir tanesini alırsanız, hepsi birden değişebilir oyunda. 1 puan ancak oldu. Bu da bizim istediğimiz bir şey değildi. Emeklerine de çok üzüldük çocukların." dedi.

"HAKİKATEN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Terim, "Mücadele yönünden evet. Selçuk İnan ve Emre Mor ile birlikte 13'üz. Çok da mümkün olsa hiç değiştiremeyecektik. Öyle bir durumdayız. Bir stopere bir şey olsa başka bir şey yapacağız. Genç çocukları koyacağız. Oyuncularım bunu sahada yansıtmadı ama yapacak bir şey yok. Mesele buydu. Bugünkü mücadeleye göre hak etmedik. Hakikaten çok üzüldüm. Daha önce yesek belki karşı reaksiyonu gösterebilirdik. Öyle bir anda yedik ki çıkarması zor." diye konuştu.

"HEM YARIŞMACI HEM DE YETİŞTİRİCİ KULÜP OLMALIYIZ"

Takımların hem yarışmacı hem de yetiştirici olmasının aynı anda olup olmayacağı sorusuna Terim, "Son basın toplantılarında söylediğim bir cümle var, biz oyuncuların geleceğine yatırım yapmalıyız diye. Bu sene Brugge yenilmedik. Nasıl bir takım kurmalıyız, neleri almalıyız bunlar uzun konular. Rakip takımın alabileceği oyuncuları biz alamayız rakam olarak. Ekonomik olarak da çok iyi rakipler. 3 tane çabuk oyuncu ile başladılar. Sonra girenler de aynı şekilde. Özellikle Avrupa'da böyle isminiz ve anlayışınız olduğu zaman genç yetenekler de sizi tercih ediyorlar. Bu takımlardan İtalya'ya İspanya'ya geçebiliyor oyuncular. Genk, Liege de bu şekilde. Hem yarışmacı hem de yetiştirici kulüp olmalıyız" yanıtını verdi.