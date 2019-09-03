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Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

03.09.2019 18:28 Fatih Terim, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle terbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiğini kaydetti.
Açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray, Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Btc Turk Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerden PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Hukuk müşavirliğinin TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, Giresunspor, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, ve Bursaspor'u da kurula sevk ettiği kaydedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim, Spor

Kaynak: AA

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