11 Aralık 2018, 23:57
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Fatih Terim, Porto Karşılaşması Sonrası Sert Konuştu: Bazı Arkadaşlarla Yollarımızı Ayıracağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı sonunda sert konuştu. Terim, "Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız." dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Portekiz ekibi Porto'yu Türk Telekom Stadında konuk etti. Karşılaşmayı Porto 3-2 kazandı.Porto'nun gollerini 17. dakikada Felipe, 42. dakikada penaltıdan Marega ve 57. dakikada Oliviera kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Feghouli ve 65. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Feghouli bir penaltı atışından yararlanamadı.

SADECE SANTRAFOR PEŞİNDE DEĞİLİZ

Karşılaşma sonunda konuşan Terim, "Biz sadece santrafor peşinde değiliz. Ben zaman zaman bu mesajları da verdim. Değişmesi gereken birçok şey var. Sadece santrfor değil, bazı mevkilerin de değişmesi gerek. Bizim tarafımızdan hepsi tespit edilmiştir. İki aşamalı düşünüyoruz: Ocak ve temmuz. Bu aşamalarda çok transfer yapabiliriz." dedi.

"YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, "Çok derin, herkesin alternatifi olan derin bir kadro yapacağız inşallah. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Bu alışverişlerde Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Santrafor diye bakılmamalı sadece. Acil yerler belki olabilir ama mayıs ayına geldiğimizde, iki oyuncumuzun kiralık olduğunu düşünürsek eksik yerleri anlayabiliriz." diye konuştu.

MELO VE SNEİJDER KONUSU

Terim, " Melo ve Sneijder'in Galatasaray'a hizmetleri geçti. Şampiyonluklar yaşadık, omuz omuza savaştık. Onların burada olması gereken ortam olursa, bunu size söylerim. Şu ana kadar bir şey yok." diyerek sözlerini noktaladı.

Eren Derdiyok,Galatasaray,Porto
11 Aralık 2018 Salı 23:57



YORUMLAR (7)
MENSCH: Melo ve sniejder öylemi toplayın yaşlıları belki huzur evi açarsınız ülke takımlarının nasıl battığı belli ajax 19 yaşındaki gençlerle uefa finali oynadı gözünüzün önünde önce zihniyet değişecek sonra transfer politikası değişecek bakın fenerin kadrosuna trabzonun kadrosuna belki şampiyon olmayacaklar varsın olmasınlar bir kaç yıl ama üreten satıp kazanan olacaklar ilerleyen yıllarda batmaktan yok olmaktansa geleceğe yatırım yapmak daha karlıdır
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DÜRBÜNLÜ: Fatih Terim...........istifa etmeyi düşünüyormusunuz hocam..?
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DÜŞÜNME GETİR: Daha bir takım ne kadar kötü olabilir ki Melo şart abi Donk defansa , Ahmet yolcu maicon yolcu onye kuru , olmaz abi olmaz .
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ACİLEN SHİNEDER : Melo ve shineder hocam Eren sanki halı sahada adam eksik isteksiz oynayan çocuk gibi bu ne ya antrenman yapmıyor mu bu . Çok netti pozisyonlar . Bizi bu adamlara muhtaç ettiniz ya.
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ACİLEN MELO : Erenle merenle olacak iş değil . Ve shineder Acilen takıma ruh lazım Melo bunları döver sahada . Fiyasko abi o golleri dedem atardı
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