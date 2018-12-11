Fatih Terim, Porto Karşılaşması Sonrası Sert Konuştu: Bazı Arkadaşlarla Yollarımızı Ayıracağız

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Portekiz ekibi Porto'yu Türk Telekom Stadında konuk etti. Karşılaşmayı Porto 3-2 kazandı.Porto'nun gollerini 17. dakikada Felipe, 42. dakikada penaltıdan Marega ve 57. dakikada Oliviera kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Feghouli ve 65. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Feghouli bir penaltı atışından yararlanamadı.

SADECE SANTRAFOR PEŞİNDE DEĞİLİZ

Karşılaşma sonunda konuşan Terim, "Biz sadece santrafor peşinde değiliz. Ben zaman zaman bu mesajları da verdim. Değişmesi gereken birçok şey var. Sadece santrfor değil, bazı mevkilerin de değişmesi gerek. Bizim tarafımızdan hepsi tespit edilmiştir. İki aşamalı düşünüyoruz: Ocak ve temmuz. Bu aşamalarda çok transfer yapabiliriz." dedi.

"YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, "Çok derin, herkesin alternatifi olan derin bir kadro yapacağız inşallah. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Bu alışverişlerde Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Santrafor diye bakılmamalı sadece. Acil yerler belki olabilir ama mayıs ayına geldiğimizde, iki oyuncumuzun kiralık olduğunu düşünürsek eksik yerleri anlayabiliriz." diye konuştu.

MELO VE SNEİJDER KONUSU

Terim, " Melo ve Sneijder'in Galatasaray'a hizmetleri geçti. Şampiyonluklar yaşadık, omuz omuza savaştık. Onların burada olması gereken ortam olursa, bunu size söylerim. Şu ana kadar bir şey yok." diyerek sözlerini noktaladı.