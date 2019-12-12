Haberler » Spor » Fatih Terim: Radikal kararlar almalıyız - Spor

Fatih Terim: Radikal kararlar almalıyız

PSG'ye deplasmanda 5-0 yenilerek Avrupa macerasına nokta koyan Galatasaray'da Fatih Terim, ocak ayını işaret etti. Radikal kararlar almak zorunda olduklarını söyleyen Terim, farklı skorun sorumlusunun kendisi olduğunu belirtti.

12.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:46

Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın 'ya veda etmesiyle ilgili açıklama yapan Fatih Terim "Bizim için acı veda oldu. Böyle veda etmeseydik iyi olurdu. Bazen acı vedalardan güzel hikayeler çıkar, inşallah ligde ve kupada böyle bir hikaye çıkarırız. Bizden iyiler, bunu bir şekilde kabul ediyoruz. Baya ilerideler, sıkletimiz çok farklı. 30-35 dakika dayanabildik ya da durabildik diyelim. Belki bir iki etkili atak yapabilirdik. Çok etkili takım. Hayatımızın en kötü performansı. Galatasaraylılar halimden, tavrımdan, sözlerimden anlamışlardır. Bizi Şampiyonlar Ligi'nde yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederiz." dedi.

"OCAK AYINDA DEĞİŞTİRMEZSEK SIKINTI OLUR"

Ocak ayında yapılacak transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Terim "Allah nasip ederse bu kaçınılmaz. Aylar önce sorduğunuzda iyi isimler aldığımızda 'Ümit ederim cisimleri de iyi olur' demiştim. Şimdi dört önemli maçımız var, bu maçları taraftarımızın da yardımıyla geçelim, değiştireceğiz. Bir takım şeyleri değiştirmezsek, Galatasaray için bugün de yarın da sıkıntı olur." diye konuştu.

"ARTIK BOYNUMUZUN BORCU"

GS TV'ye konuşan Fatih Terim "Biz bu seviyede değiliz. 5-0 bitmedi, 1-0 bitti ya da 1-1 bitti, değişen bir şey olmaz. Çıkıp o mücadeleyi gösteremedikten sonra iddianız olmaz. Ancak 'Daha az yedik' diyebilirsiniz. Sıkletimiz değil, sonuçta veda ettik. Artık buradan bir güzel hikaye çıkarmak Allah izin verirse boynumuzun borcu." dedi.

"BİR SORUMLUSU VARSA BENİM"

"Geçen sene güzel bir hikaye yazdık, yine yapmamamıza engel yok" diyen Terim "Oyuncuları şikayet etmiyorum ya da suçlamıyorum. Bir sorumlu varsa, benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Kapasitemiz bu kadar." ifadelerini kullandı.

Önlerinde 3 lig ve bir kupa maçı olduğunu belirten Terim, "2 kulvarda nasıl gideceğimizi düşünürken 3 kulvarda gidemedik. Paris Saint-Germain ve Real Madrid bizden ayrı bir seviyedeler. Bunu kabul etmemiz lazım. Mükemmel takımlar. Tebrik ediyorum onları." ifadelerini kullandı.

"RADİKAL KARARLAR ALMALIYIZ"

Terim, direnen, mücadele eden ve yüreğini ortaya koyan bir takım çıkarmaya umut ettiğini anlattı.

Bundan sonraki kararların daha radikal olması gerektiğini ifade eden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayırlısıyla ligi iyi şekilde bitirelim, geçen seneki gibi puan farkı olmalı. Yapabiliriz, niye yapmayalım. Biz hep yaptık ve yine yaparız. Suçlama, bahane gösterme gibi bir durumum yok. Bir hata varsa benimdir. Ben yanlış yapmışımdır. Öyle kabul etmek lazım. Futbolcuların hiçbir günahı yok, çıkıp oynadılar. Kapasitemiz bu. Rakip takım daha iyiydi."

Fatih Terim: Radikal kararlar almalıyız

Fatih Terim, Galatasaray, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (8)
MEMET33:ALACAĞIN EN RADİKAL KARAR; CENGİZİDE YANINA ALIP DERHAL BU KULÜPTEN UZAKLAŞMALISIN.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MEMET33:BİZİ 6-0 DAN AŞAĞI HER SONUCA SEVİNECEK DURUMA GETİREN ''FATİH TERİM'' VE SAVUNUCULARINI GÖZLERİNDEN ÖPERİM.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YAŞLI:Ne istedin de almadın CAKMAratör
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ULTRAKEDİ:Böyle devam paratör sakın bir yere gitme :)
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DELİ AMA DAHİ:geçen sezonda sen vardın bu takımı iyi olması gerekirken her gün geriye gidiyor
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GADDAR:BÖYLE İYİYDİ REYİZ !!!
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
AHO AGA:terimi madrid istiyomuş
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TABİİ Kİ SENSİN:Futbolu ben yarattım tavırlarını bırakırsan belki doğru yolu bulursun. Ama bırakmak da bir şereftir. Sen artık karar verme, senin verdiğin kararlar bizi buraya getirdi zaten.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

08:46 Ali Koç, Özdemir ve Zekeriya Alp, 3. katta ne konuştu? - Spor
08:37 Falcao'dan taraftarı mutlu edecek sözler - Spor
08:35 G.Saray'da PSG maçında Seri sakatlandı - Spor
08:33 Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu - Spor
08:30 Fatih Terim: Radikal kararlar almalıyız - Spor
08:23 Merih Demiral Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu - Spor
12.12.2019 09:02:23