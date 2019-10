Fatih terim: sahada sürpriz yapma gayreti göstereceğiz

"Göze hoş gelen, tempolu bir oyun oynamıyoruz"

Kaan ÜLKER - Ahmet Turhan ALTAY/ İSTANBUL, - Fatih Terim, "Alternatifi çok olan ve çok büyük oyunculara sahip Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olan bir takımla oynayacağız. Bu işin öncelikle keyfini çıkaracağız. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığına göre sahada biz de bu sürprizi yapmaya gayret göstereceğiz. Sonuç ne olursa olsun burada olmanın gururunu yaşayacak taraftarlarımız. Kendimizden gelen mücadelemizin fazlasını ortaya koyacağımızından herkes emin olabilir" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve öğrencisi Younes Belhanda, yarın Paris Saint-Germain ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Çok önemli bir takımla karşılaşacaklarına vurgu yapan Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi kupasının favorilerinden bir tanesiyle oynayacağız. Son 6 yılın Fransa şampiyonuy olan çok yüksek ekonomili bir takımla karşılaşacağız. Çok beğendiğim bir teknik adam başlarında, çok da değerli oyuncuları var. Gururla ve saygıyla izliyoruz. Rakibimizle sonsuz saygı duyuyoruz. Bizim de beklentimiz saygı görmek. Bu tip takımlarla daha önce de oynadık. Favori olduklarını hiç yadsımadık. Ancak 1-2 şey söylemek istiyorum. Neymar yok, Cavani sakatlanmış gibi söylemlere Galatasaraylıların kanmamasını rica ediyorum. Bunlar nasıl yenemediğinizin ön hazırlığıdır. Alternatifi çok olan ve çok büyük oyunculara sahip Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olan bir takımla oynayacağız. Bu işin öncelikle keyfini çıkaracağız. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığına göre sahada biz de bu sürprizi yapmaya gayret göstereceğiz. Sonuç ne olursa olsun burada olmanın gururunu yaşayacak taraftarlarımız. Kendimizden gelen mücadelemizin fazlasını ortaya koyacağımızından herkes emin olabilir. Bu bizi üzer ya da sevindirir çok da önemli değil açıkçası. Takımımın iyi bir reaksiyon göstereceğine inanıyorum. Derbiden sonra böyle büyük bir takımla karşılaşmak çok iyi bir hadise değil. Bazı oyuncularımız sakatlıktan yeni çıkıp yeni adapte oluyor ancak bunlar bahane olmamalı. Ne kadar iyi hazırlanabilinirse biz de 3 gün içerisinde o kadar iyi hazırlandık. Biz de buna alışmalıyız" şeklinde konuştu.

"GÖZE HOŞ GELEN, TEMPOLU BİR OYUN OYNAMIYORUZ"

Fatih Terim, takımının oynadığı futboldan memnun olmadığını belirterek, "Benim ceza durumum olduğu için maçlardan sonra bazı durumlar hakkında konuşamadım, aslında bunun orada açıklanması gerekirdi. Göze hoş gelen, tempolu bir oyun oynanmıyoruz. Bunu söylemek benim borcum. Benim de hoşlanmadığım çok açık. Yalnız ilk 11'de 3-4 oyuncu farklı oynuyoruz geçen seneye göre ve bunların beraber oynadığı maç sayısı 2 ya da 3. Birbiriyle oynama kültürünün yanı sıra tanışık olma refleksi diye de bir şey var. Bu maç yaptıkça artan tempo ve fizik ile de mevcut şartlarla ilgili pek çok şeyin değişeceğini şimdiden söyleyebilirim. 2017-2018 dönemindeki kadronun çatısı tamamen farklıydı. Dolayısıyla değişimlerin etki göstermesi için gerekli zamanı tanımak lazım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa'da oynama tecrübesi olan futbolcularının PSG maçında daha avantajlı olduklarını söyleyen Terim, "Fransa'da oynamış oyuncularımız muhakkak PSG maçında diğer oyuncularımızdan çok daha rahat olacaklardır, ben böyle bekliyorum. PSG'yi herkes tanıyor ama Fransa'da oynayan oyuncular daha fazla tanırlar, öyle bir bağ kurabiliriz. Oyun içerisinde herkesten fazla rahat ve önde olacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"FUTBOLDA ARTIK ESKİSİ GİBİ ADI KONULMUŞ DİZİLİŞLER YOK"

Futbolun çok değiştiğini ve eski sistemlerin artık olmadığını belirten Terim, "Süre ve sabır isteyen bir hoca değilim. Şampiyonlar Ligi düzeyinde oynanan maçlarda ya da Avrupa'nın önemli takımlarının karşılaşmalarına kadrolarına ve futbol yaklaşımlarına bakacak olursanız futbolda artık eskisi gibi sistemler ve adı konulmuş dizilişler yok. Mesele başka bir boyutta artık. Oyun içerisinde dizilişten tutun, oyuncu tercihlerinize kadar her şey anlık olarak değişiyor. Tek bir sistem ve oyun anlayışıyla maçı bitiremezsiniz, son yıllardaki durum bu. Bu takımın oyuncusunun ya da teknik heyetin performansından bağımsız bir durum. Futbol değişiyor. Eskiden kullandığımız hücum ya da atak, 4-4-2 ve 3-5-2 gibi kalıpların hepsi ya da bir kısmı oyun içerisinde değişiklik gösteriyor. Belki buna karma futbol da diyebilirsiniz. Birkaç şeyi deneyebildiğimiz bir ortam da diyebilirsiniz ancak günümüz futbolunda hakim olan bu. Bir analiz yapıyorsunuz ve karşı takımla kendi takımınızı istatistikle karşılaştırıyorsunuz. Çıkan analizle sizi 3 puana yaklaştıracak en iyi formülü bulacaksınız, ilk 11'i belirleyeceksiniz. Ayrıca 90 dakikayı 4'e, 5'e böleceksiniz. Her bölüm için stratejinize göre bölünüp, kurgunuzu ona göre yapacaksınız. Bizim güçlü bir oyun planımız var. Geçen sene ve ondan önceki sene gibi. Topa rakibin daha az sahip olması için çaba sarf eden bir takım bizim ana felsefemiz" diye konuştu.

"MARCAO VE LUYİNDAMA GELDİKTEN SONRA YEDİĞİMİZ GOL SAYISINDA CİDDİ BİR AZALMA VAR"

Marca ve Luyindama'nın transfer olmalarından bu yana takıma büyük katkıları olduğunu ancak bu katkıyı bu seneye tam yansıtamadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Yayıncı kuruluşun verilerine göre, Marcao ve Luyindama gelmeden önce yediğimiz gol sayısıyla onlar geldikten sonra yediğimiz gol sayısında ciddi bir fark var. Pas yüzdesi en fazla olan takım olduğumuza dair istatistikler var. Bunlar Marcao ve Luyindama'dan kaynaklanıyor. Onların başarısını bu seneye yansıtamama başarısızlığımız var ancak son maçlarda yavaş yavaş düzeliyor" dedi.

"BAHANE OLUR DİYE SÖYLEMEDİĞİMİZ BİRÇOK SAHA DIŞI OLAYLA UĞRAŞIYORUZ"

Takımın gol yollarındaki sıkıntısından memnuniyetsizliğini dile getiren Terim, saha dışı birçok olayla da uğraştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Doğru plan ve güçlü oyun sizi üçüncü bölgeye taşır. Ancak üçüncü bölgedeki oyuncuların yetenekleri ve aldıkları sorumluluklar sonucu belirler. Muhakkak ki birçok çalışmamız var. Futbol sürprizlerle doludur. Bizim yapmak istediğimiz ön alandaki hareketliliği arttırmak. Topa biraz daha tempo vererek güçlü oyunumuzu hızlı oyunla birleştirmeliyiz. Taraftarımızın oyundan hoşlanmadığını biliyorum, ben de hoşlanmıyorum. Ligdeki durumla Avrupa'daki durum bizim için UEFA cezamız dolayısıyla çok farklı. Burada 18 oyuncuyla orada 20+1 oyuncuyla oynuyoruz. Tabi biz oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz ancak bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır, bundan emin olabilirsiniz. Son yıllardaki tüm gol kralları bizim santrforlarımız bunu unutmamalıyız. Benim teknik adamlığımda Galatasaraylıların tek şikayet ettiği şey gol yollarındaki kısırlıktır. Ancak ben de memnun değilim, memnuniyetsizliğimi de oyuncularımla paylaşıyorum ancak bahane olur diye söylemediğimiz birçok saha dışı olaylarla uğraşıyoruz. Mesela öğleden sonra Lemina sakatlandı. İhtiyaç duyduğumuz bir oyuncuydu"

"BENİM OLDUĞUM YERDE TARAFTARIMIZIN KARAMSAR OLMASINA İNANAMAM"

Önceki yıllarda hücum bölgesinde daha fazla oyuncuya sahip olduklarını kaydeden Fatih Terim, "Hakikaten Galatasaray benim olduğum dönemlerde bunlara alışık değil. Bir dönem 5-6 santraforla sezonu bitirdik. Sonradan da Drogba'yı almıştık, birçok forvetimiz vardı. Bunlar denenebilir ancak bunun için diğer mevkilerin hazır ve organize olması gerekir. Feghouli'nin hiç durmadan gittiği bir dönem yaşıyoruz. Falcao bizimle birlikte çalışmamış bir oyuncu, Lemina ve Seri de aynı şekilde. Bizimle sezon başı geçirmemeleri önemli bir handikap. Bunları oynayarak yeneceğiz. Galatasaray taraftarının üzülmesine inanırım. Ben maçı tekrar tekrar izledim. Sonuç bize göre kötü, biz 2 puan kaybetmişiz. Biz oynamamış olabiliriz ama 15 ile 60'ncı dakikalara baktığımız zaman pozisyonlarımız var. Ben Galatasaray taraftarının, seyircisinin üzülmesini anlarım ama onların benim olduğum yerde karamsarlığına inanamam. Biz nerelerden Avrupa şampiyonu olduk. Biz taraftarımızla birleştiğimiz zaman ortaya çıkan tablo herkesin aramak istediği bir tablodur. Kaybedersek de beraber ama onların gurur duyacağı bir takım olarak kaybederiz ama kaybetmeye de hiç niyetimiz yok açıkçası" açıklamasında bulundu.

BELHANDA: OYNAMALARINA İZİN VERMEMEMİZ GEREKİYOR

Fenerbahçe maçında çenesindeki sakatlığı nedeniyle maskeyle sahada mücadele eden Younes Belhanda, "Tabi ki performansımı çok fazla etkilemedi sahada olduğunuz zaman bunun bir handikap olduğunu biliyorsunuz ve ona göre oynuyorsunuz. Bunun çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

PSG'nin topla oynamayı seven bir takım olduğunu ifade eden Younes Belhanda, "Açıkçası oynamalarına izin vermememiz gerekiyor. Onlar topa sahip olmayı seviyorlar, onları toptan mahrum edersek eğer biz avantaja geçeceğiz. Bizim etkili bir şekilde oynamamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Yeni oyuncuların alışması için sabretmeleri gerektiğini belirten Faslı oyuncu, "Öncelikle Falcao gibi yeni gelen çok fazla oyuncumuz var. Biraz sabretmek gerekiyor geçen sene de zorluklarla başladık ve şampiyonlukla bitirdik. Bu senede şampiyonluk için sabırla ilerlememiz gerekiyor" diye konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Öte yandan sarı kırmızılı takım, Paris Saint-Germain maçı öncesi son çalışmasını yaptı. Yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci hafta maçında karşı karşıya gelecek Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son çalışmasını yaptı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ilk 15 dakikasında yaptığı ısınma hareketlerinin ardından basına kapalı bölümde de taktik çalıştı. Sakatlığı bulunan Lemina, antrenmanda yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Younes Belhanda'nın açıklamaları

-Fatih Terim'in açıklamaları

-Antrenmandan detaylar