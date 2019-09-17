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Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğine bayılıyorum

Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. O baştaki müziği çok seviyorum. Bayılıyorum." dedi.

17.09.2019 20:08

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Club Brugge maçı öncesinde konuştu. İşte o açıklamalar:

"Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Bizim takımımızda aynı tip oyuncu pek yok. Hiç beklemediğimiz bir anda ciddi bir kayıp. Maçın 93. dakikasında hiç beklemediğimiz bir anda maalesef böyle bir sakatlık oldu. Belki yazılanlar kadar süresi olmayacak ama yarınki maçta olmayacak. Enteresan bir sakatlık oldu, çenesinde iki kırık var. Bizim için ciddi bir kayıp.

"FALCAO 11'DEKİ İDMANA 9'DA GELİYOR"

Falcao, transfer döneminde 2-3 haftalık doğal olarak eksiği oldu. Ne kadar oyuncu, kendim çalışıyorum dese de takımla çalışmak gibi olmaz. 11'deki idmana 9'da geliyor. Çok iyi çalışıyor. Son maçtaki açlığı bizi çok sevindirdi. Çok eksiği var gibi de gözükmedi.

"İLK MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. O baştaki müziği çok seviyorum. Bayılıyorum... Bana nerede olduğumu hatırlatıyor. İlk maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Ne olursa olsun açılıştaki o Şampiyonlar Ligi müziği gerçekten çok güzel bir şey. Birçok kez duysam da bıkmadan dinleyeceğim müzik bu olsa gerek.

Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğine bayılıyorum

Club Brugge, Fatih Terim, Falcao, Spor

YORUMLAR(10)
BEŞİKTAŞK:zaten sadece müzik dinlemeye gidiyorsunuz başka bişey yok
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MEMLEKETİM:Bunun gibi gicik insan varmi dünyada acaba?
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METİN:Şampiyonlar liginde bayılmada sonra Fatih bayıldı diye yeni bir yemek tarifi çıkar
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CO:Yılın kapağı
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0 1
ŞAMPİYONA SELAM DUR !!!:takımımız hamd olsun şampiyonlar liğinde yerini aldı bu sene olamıyanlar nazar etmeyin yabikler çalışısın sizde olursunuz ter dökün ter
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TEAM SYSTEM:O müzik şampiyonlar ligi müziği olmasaydı ! İddia ediyorum Fatih Terim''in o müziği bırakın bayılmasını , dinleyeceğini bile hiç zannetmiyorum o müziğin varlığından haberi bile olmazdı ! Çünkü Fatih Terim denilen kişilik o tür müzikleri dinleyecek birisi değil ve müzik olarak ta kabul edeceğini de sanmam !
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PARDON:Anlamadim
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O. ASTRA:Gs varsa bizde bayılıyok
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HAYALDİR:Fatih Terim maçı izlerken çok terlicen sonuncu olduğunda müziği dinlersin artık :)))))
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COGANEZ:İnşallah yarın akşam 5 tane yersin görürsün müzik nasıl olur
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