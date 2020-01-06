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Fatih Terim: Şartlar, Diagne'nin geri dönüşünü gerektirmiyor

Fatih Terim, Club Brugge'den geri döneceği belirtilen Mbaye Diagne için itiraflarda bulundu. Fatih Terim, Diagne'nin geri dönüşünün gerekli olmadığını ve Brugge olan sözleşmenin şartlarının da bunu gösterdiğini söyledi.

06.01.2020 08:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:31

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Club Brugge'den geri döneceği belirtilen Mbaye Diagne için Florya kapısını şu an için kapattı.

"Diagne dönecek mi?" sorusunu cevaplayan Fatih Terim, Diagne'nin Brugge kampında olmadığını yeni öğrendiklerini söyledi.

"GERİ DÖNÜŞÜ GEREKTİRMİYOR"

Fatih Terim açıklamasında, "Diagne'nin kadroda olmadığını dün öğrendik. Galatasaray'ın yabancı sayısı, konumu ve Club Brugge ile mukaveledeki şartlar öyle bir şeyi, geri dönüşü gerektirmiyor. 2 Şubat son listeyi verme tarihimiz olduğuna göre bu tarihe göre zamanımız var. Başka gelişmeler de olacak. Bu veya buna benzer bir şeyler olursa paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

Fatih Terim: Şartlar, Diagne'nin geri dönüşünü gerektirmiyor

Mbaye Diagne, Fatih Terim, Club Brugge, Brugge, Spor


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