Fatih Terim Selçuk İnan'ın üstünü çizdi, Linnes ise geri dönüyor

Fatih Terim'in sözleri sonrasında gözler de devre arasında yapılacak değişikliklere çevrildi.

Şimdilik ilk adım olarak Martin Linnes'in sahalara dönüşü planlanıyor. Linnes'i devre arasında kadroya alacak olan İmparator bu süre içinde Norveçli oyuncuyu hazırlayacak.

İtalyan kondisyoner Bartali, Linnes ile özel olarak ilgilenecek ve oyuncu U19 hazırlık maçlarında oynayacak.

SELÇUK İNAN ŞANSINI KAYBETTİ

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Selçuk İnan'ın, Gençlerbirliği maçı sonrasında sezonun kalanında forma şası bulamayacağı öğrenildi.

Fatih Terim'in Selçuk'a çok sinirlendiği ve kupa maçlarında bile şans vermeyi düşünmediği öğrenildi.