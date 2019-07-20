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Fatih Terim, Şener'e yapılan faul sonrası sinirlendi

Galatasaray'ın yeni transfer Babel'in 2 golüne rağmen Leipzig'e 3-2 mağlup olduğu maçta Teknik Direktör Fatih Terim, yine yeni transferlerden olan Şener Özbayraklı'ya yapılan faul sonrasında çok sinirlendi.

20.07.2019 14:31

Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği maçta Almanya temsilcisi Leipzig'e 3-2 mağlup olduğu maçta Fatih Terim'in sinirlendiği anlar ekranlara yansıdı.

BABEL'İN 2 GOLÜ MAĞLUBİYETİ ENGELLEMEDİ

Mücadelenin 28. dakikasında yeni transferi Babel'le öne geçen sarı kırmızılı takım ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 56, 58 ve 59. dakikalarda gelen 3 gole engel olamayan Galatasaray, Leipzig karşısında 3-1 geriye düştü.

Mücadelenin 89. dakikasında yine Babel sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Bundesliga ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI'YA FAUL SONRASI TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şener Özbayraklı'ya yapılan bir faul sonrası tepki gösterdi. Tepkisini karşılaşmanın dördüncü hakemine gösteren deneyimli teknik adamın sinirlendiği anlar kameralara böyle yansıdı.

Fatih Terim, Şener'e yapılan faul sonrası sinirlendi

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Galatasaray, Fatih Terim, Leipzig, Babel, Spor

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