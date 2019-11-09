Haberler » Güncel » Fatih Terim: 'Sonuna kadar kıran kırana geçen bir maçtı' - Haber

Fatih Terim: "Sonuna kadar kıran kırana geçen bir maçtı"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar kıran kırana geçen bir maçtı" dedi.

09.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:00Fatih Terim:
Teknik Direktörü Fatih Terim, FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar kıran kırana geçen bir maçtı" dedi.
Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı alan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini ve sonuna kadar kıran kırana geçen bir maç oynadıklarını belirterek, "Bize Galatasaray'da formayı alınca bırakmamayı öğrettiler. Forma için mücadele etmeyi öğrettiler. Biz de oyuncularımızdan formayı bırakmamalarını rica ediyoruz. Bugün daha başlama ile sonu arasında ilk yarı özellikle istediğimiz Galatasaray'a yakın bir Galatasaray vardı. Yorulana kadar bazı oyuncularımı hiç çıkarasım yoktu. Sonuna kadar kıranla geçen bir maçtı. Ciddi disiplinli geçen bir maçtı. İkinci yarıda da iyi çıkışlar oldu. Real maçında herhalde Antep maçını düşünüyorlardı. Prensip olarak bunu belli eden teknik adam değilim. Oyunculara kırgınlığım olmaz. Ne kadar kırgın olsanız da onlarla çalışmanız gerek. Hislerinizi belli edemezsiniz. Uyumadım, hakikaten çok üzüldüm. Kalp ağrım da geçmiş değildi. Beni ekran başında seyredenlerin ne anladığını biliyorum. Bizler çok mağlup olduk, çok da yendik. Mücadele edilmiyorsa beni çok üzer. Taraftarın kıymetini bilmek lazım. Heves ve heyecan varsa, size Allah da yardım ediyor. Kaybedilenlerin bedelini en yukarıdan en aşağıya ödüyoruz. Hak edenler bu bedeli ödeyecekler. Ümit ederim bu maç bir kırılma maçı olur. Maçın ilk yarısı bizim oynağımız maçlardan en iyi oynadığımız dönem oldu. Daha fazla gol de atabilirdik. Birçok şeyi çok iyi yaptık. Bu formatta oynayabiliriz, ama oyunun gidişatına göre değiştirebiliriz" dedi.
(Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun - Metin Faruk Tamer/İHA)

Fatih Terim, Galatasaray, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:26 Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı
00:16 Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü'nden "Çocuk Festivali" etkinliği
00:07 Bayburt'ta hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü
00:06 Erzincan'da "Kadın Kooperatifinin Güçlendirilmesi İşbirliği" toplantısı yapıldı
00:06 Prof. Dr. Tuğrul Tankut: "Yapay zekanın gelecekte çok büyük etkileri olacak"
23:36 Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
23:07 Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü
22:58 Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
21:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 00:27:18