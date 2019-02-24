Fatih Terim Stadyumu'nda Temizleme Çalışmaları Sürüyor

Dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen ve bu akşam oynanması planlanan Medipol Başakşehir- Bursaspor
müsabakası için Fatih Terim
Stadyumu'ndaki kar temizleme çalışmaları sürüyor. Ancak yağış, stat çevresinde hala etkisini sürdürüyor.
Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor
mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada hakem Halis Özkahya
tarafından ertelenmişti. Bugün de etkisini sürdüren kar yağışına rağmen saat 19.00'da kaldığı yerden devam etmesi planlanan mücadele için ekipler kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Kepçe ve kar küreme araçlarının da eşlik ettiği çalışmalar öncesi zeminin durumu düne nazaran iyi gözükse de yer yer bozulmalar göze çarpıyor. Bunun yanında Bursasporlu futbolcular da karşılaşmaya yaklaşık 1.5 saat kala sahaya çıkarak zemini kontrol etti. - İSTANBUL
Bursaspor, Başakşehir, Fatih, Spor
Kaynak: İHA