Fatih Terim Stadyumunda Kar Mesaisi

Dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir- Bursaspor
müsabakasının bu akşam sorunsuz oynanabilmesi için Fatih Terim
Stadyumundaki kar temizleme işlemleri aralıksız devam ediyor.
Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada hakem Halis Özkahya
tarafından ertelenmişti. Müsabakanın sorunsuz oynanabilmesi için İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü
, stadın zemininde oluşan karların temizlenmesi için yoğun mesai harcıyor. Görevliler, sabah saatlerinden itibaren başladıkları kart temizleme işlemini maç saatine kadar sürdürecek.
(İHA)
Bursaspor, Başakşehir, Fatih, Güncel
Kaynak: İHA