Fatih Terim: "Sürpriz yapmaya gayret göstereceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain'in Avrupa'nın en iyi takımlarından ve Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden doluğunu belirterek, "Bu işin keyfini çıkaracağız. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığı göre sahada biz de bu sürprizi yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın evinde Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biriyle oynayacaklarını söyleyen Terim, "Çok yüksek ekonomisi olan bir takım. Son 2 senenin Fransa şampiyonu. Çok beğendim bir teknik direktörleri var. Çok değerli oyuncuları var. Hepimiz gurur ve saygı ile izliyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Bizim de niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz. BU tip takımlarla oynadık. Favori olduklarını inkar etmedik. Bazı şeyler söylemek istiyorum. Neymar yok, Cavani sakat, bu büyük bir avantaj söylemlerine Galatasaraylıların kanmaması lazım. Bunlar nasıl yenemediğimizin ön hazırlığıdır. Avrupa'nın en önemli takımlarından biriyle oynayacağız. Bu işin keyfini çıkaracağız. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığı göre sahada biz de bu sürprizi yapmaya gayret göstereceğiz. Sonuç ne olursa olsun burada olmak, burada PSG, Real Madrid ile oynamak önemli. Burada olmanın gururunu yaşamalıyız. Elimizden gelenin fazlasını ortaya koyacağımızdan emin olabilirsiniz. Takımımın iyi bir reaksiyon göstereceğine inanıyorum. Derbiden 3 gün sonra büyük bir takımla karşılaşmak kolay değil. Ne kadar iyi hazırlanabilinirse bu 3 günde hazırlandık. Bundan sonra da buna alışmalıyız. Bundan sonraki maçlarda böyle olacak" diye konuştu.



Fatih Terim, Fransız ve Fransa Ligi'ne oynayan futbolcularının sahada da rahat olmasını beklediğini ifade etti.



"Değişimlerin etki göstermesi için yeterli zamanı tanımak lazım"



Oyun ile ilgili yapılan eleştiriler ile ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Benim cezam yeni bittiği için maçlardan sonra açıklamada bulamadım. Orada açıklanması gerekebilirdi. Göze hoş gelen oyun oynanmadığı bir açık. Bunu söylemek borcum. Benim de hoşlanmadığım açık. Önceki sezondan 4-5 farklı oyuncu ile oynuyoruz. Bunların birlikte maç yaptıkları sayı 2-3. Birlikte oynama kültürüne alışık ve tanışık olma refleksi diye bir şey var. Bunun maç yaptıkça olan değişeceğini söyleyebilirim. 2017-2018, 2018-2019'da kadrosunun çatısı farklıydı. Dolayısıyla değişimlerin etki göstermesi için yeterli zamanı tanımak lazım. Ben süre isteyen bir hoca değilim. Burada 5-6 oyuncu sezon başında bizimle beraber değildi" diye konuştu.



"Topa sahip olan, rakibin az sahip olmasını isteyen bir felsefimiz var"



Futbolda eski sistemlerin, dizilişlerin olmadığını vurgulayan Fatih Terim, "Oyun içerisinde dizilişlerden tutun, oyuncu tercihlerine kadar her şey değişiyor. Tek bir sistem ile maçı bitiremezsiniz. Son yıllardaki durum bu. Futbol değişiyor. Futbolun terimleri de değişiyor. Başladığınız gibi bitiremiyorsunuz. Buna karma bir futbolda diyebilirsiniz. Birkaç şeyin deneyebildiğimiz bir ortam da günümüz futbolunda futbola hakim olan bu. Bir analiz yapıyoruz. Karşı takımla istatistik olarak karşılaştırıyoruz. Çıkan analiz ile size 3 puana çıkan formülü bulmaya çalışıyorsunuz. 90 dakikayı 4-5 böleceksiniz ve her bölüm için farklı stratejinize göre dizileceksiniz. Hız ve atağı da belirleyeceksiniz. Bizim güçlü bir oyun planımız var. Geçen sene, daha önceki sene şampiyon olan takım gibi. Topa sahip olan, rakibin az sahip olmasını isteyen bir felsefimiz var" diye konuştu.



Marcao ve Luyindama hakkında da konuşan Terim, "Marcao ve Luyindama geçen sene yayın kuruluşun verileri göre onlar gelmen yediğimiz gol sayısı ile geldikten sonraki gol sayısı arasında fark var. İkinci yarı, ilk yarıya top yüzdesi fazla olan takımız. Marcao ve Luyindama'dan kaynaklı" dedi.



"Topa tempo vererek güçlü oyunumuzu hızlı oyunla birleştirmeliyiz"



Ön alanda hücum alanındaki hareketliliği arttırıp, alanları daha etkili kullanmaları gerektiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Biraz daha topa tempo vererek güçlü oyunumuzu hızlı oyunla birleştirmeliyiz. Takımızın bu yaptığını biliyorum. Bunu yaptırmayan sebepler var. Ben de hoşlanmıyorum. Galatasaray genel olarak rakip ve takım analize, mücadeleci yapısına göre bir oyun anlayışı var. Ligdeki durumla, Avrupa'daki durum farklı. Bizim için UEFA cezamız dolayısıyla çok farklı. Burada 18 ile oynuyoruz" diye konuştu.



"Oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz"



Oyuncuya göre sistem hazırlamadıklarını ifade eden Fatih Terim, "Ancak bazı refleksler oturunca pozisyonlar farklılaşacaktır. Unutmayın ki son yıllardaki gol kralları Galatasaray'da. Benim teknik adamlığımda Galatasaraylıların tek şikayet etmeyeceği şey gol yollarındaki kısırlıktır. Memnuniyetsizliğimi oyuncularımla paylaşıyorum. O kadar çok paylaşmadığımız, bahane olur diye söyleyemediğimiz saha dışı ve içi olaylarla uğraşıyoruz. Bizim kendi içimizde. Ömer'den sonra Lemina'yı da kaybettik. Feghouli'nin hiç durmadan gittiği bir sezon yaşıyoruz. Falcao transfer dolayısıyla sezon başı geçirmedi. 45 dakika iyi, 60 kadar olabilir, ondan sonra zor. Lemina uzun zamandır oynamadı. Seri bizle sezon başını geçirmedi. Bizle sezon başı geçirmemek önemli. Bunların hepsini oynadıkça yeneceğiz" ifadelerini kullandı.



"Benim olduğum yerde Galatasaray seyircisin karamsarlığını kabul edemem"



Fenerbahçe maçı daha sonra tekrar seyrettiğini ve sonucun kötü olduğunu belirten Terim, "Biz iki puan kaybettik. Öyle bir algı var ki kötü oynamış gibi. 15-60 arasında baktığınız zaman baya pozisyonlarımız var. İstediğimiz sonucu alamadık. Ben Galatasaray seyircisinin üzülmesini anlarım ama benim olduğum yerde Galatasaray seyircisin karamsarlığını kabul edemem. Biz nelerden Avrupa şampiyonu olduk. Biz kulübümüzle taraftarlarımızla birleşince ortaya çıkan tablo herkesin parmak ısırdığı bir tablo. Öyle bir düşünen varsa sakın düşünmesin. Onların gurur duyacağı bir takım olarak kaybetmemiz lazım. Gerçi kaybetmeye de niyetim yok" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL