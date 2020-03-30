Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı

Bir haftadır hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu oldu. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı salladı.

30.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:07

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 23 Mart'tan beri tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Terim'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamın tedavisinin evde devam edeceği belirtildi.

"EVİNDE KARANTİNA UYGULAMASINA DEVAM EDECEK"

Hastanenin açıklamasında, "23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle" ifadelerine yer verildi.

Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı

"İMPARATOR FATİH TERİM"

Bu gelişme sonrası başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever, attığı tweetlerle sosyal medyayı salladı. Kısa süre içinde Fatih Terim ve İmparator Fatih Terim hashtagi trend topic oldu. İşte o paylaşımlar:

Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı

#13067841##

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Etiketler: Koronavirüs, Fatih Terim, 23 Mart, Spor

Haberin Videosu :

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
29 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!29 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı - Spor
Yorumlar (10)
SSK EMEKLİSİ:BEN HİÇ GÖRMEDİM . . . . YIKILMIŞLARI . . . . .
Cevap Yaz 0 0
SORUŞTURMA?:Bu nasıl bir korona 1 haftada ayağa kalktı. Kızı kendi firmasının reklamını yaptı. Özel hastanenin reklamı yapıldı ! Hani belge nerede terim bey?
Cevap Yaz 0 5
ORDULU:FATİH TERİM KORONAYI YERİM
Cevap Yaz 1 2
KRAL:ADAM KRAL YA GERÇEKTEN KRALLLL. . .
Cevap Yaz 4 2
VERMEYE NİYETİM YOK:İnşaallah Fatih Terimin iyileştiği gibi tüm hastalarımız iyileşir
Cevap Yaz 3 6
FENERLİ:YERSEN
Cevap Yaz 9 16
ERKAN:Terim hani Türkiye’yi ben yönetiyorum ayağıyla havalanınca Beşiktaş’la beraber kalınca. Bakın size demiştim uyarmıştım falan hasta oldum şimdide kahramanlar gibi karşılayın beni git evine git çıkma dışarı.
Cevap Yaz 9 7
MY:güzel ülkemin olmayan adaleti vatan için şehit olan gariban hastalıktan hayatını kaybeden garibanparan varsa şehitte olmazsın yirmi binin üzerinde insanı öldüren hastalıktan''da kurtulursun
Cevap Yaz 6 9
MELİKSAH:geçmiş olsun darısı diğer hastalarımıza
Cevap Yaz 1 8
GÜRSEL:Çok geçmiş olsun ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN inşallah hocam.
Cevap Yaz 4 4

Spor Manşet

Haberler

Teknik direktörlüğü bırakıyor mu? Terim’den son dakika açıklaması Spor
Teknik direktörlüğü bırakıyor mu? Terim'den son dakika açıklaması
Fatih Terim’in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama Spor
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık! Ada’ya geri dönüyor Spor
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Ada'ya geri dönüyor
Liglerin başlangıç tarihiyle ilgili UEFA’dan kritik toplantı kararı Spor
Liglerin başlangıç tarihiyle ilgili UEFA'dan kritik toplantı kararı
Barcelona’da görülmemiş fedakarlık! Kesinti miktarı dudak uçuklattı Spor
Barcelona'da görülmemiş fedakarlık! Kesinti miktarı dudak uçuklattı
Tokyo Olimpiyatlarının başlama tarihi belli oldu Spor
Tokyo Olimpiyatlarının başlama tarihi belli oldu
Terim’in taburcu olması sonrası, kızı Buse’den ilk paylaşım geldi Spor
Terim'in taburcu olması sonrası, kızı Buse'den ilk paylaşım geldi
F.Bahçe’den tarihi koronavirüs yardımı! Spor dünyasına dev çağrı Spor
F.Bahçe'den tarihi koronavirüs yardımı! Spor dünyasına dev çağrı

Son Dakika Spor Haberleri

18:16: Fatih Terim: "Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum" - Spor 18:10: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım" - Spor 18:08: Fatih Terim: Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım - Spor 18:03: Ferah Ece: "Fatih Terim'in tedavisi evde sürecek" - Spor 18:02: Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım - Spor 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:34: Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif - Spor 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:27: Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor - Spor 17:01: Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı - Spor 16:44: UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek - Spor