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Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, tedavisinin sona ermesinin ardından görevi bırakacağı ve emekli olacağına yönelik gerçek ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın böyle bir düşünce içerisinde olmadığı bildirildi.

29.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:25

Fatih Terim hastanede koronavirüsle savaşmaya devam ediyor. Spor dünyası deneyimli teknik adama destek yollarken, Terim de sosyal medyadan yaptığı açıklamada daha iyi olacağının mesajını vermişti.

GÖREVİ BIRAKACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Fatih Terim'in tedavisinin sona ermesinin ardından görevi bırakacağı ve emekli olacağına yönelik gerçek ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, deneyimli teknik adamın böyle bir düşüncesi yok ve görevine devam edecek.

Fatih Terim'in emekliliği düşünmediği ve iyileştikten sonra Florya'ya dönerek görevinin başına geçeceği ifade edildi. Bu durum taraftarları memnun etti.

MAAŞINDA İNDİRİME GİDİLECEK

Fatih Terim, hasta yatağında olmasına rağmen Galatasaray için çalışmalarını da sürdürüyor. Yöneticiler, teknik ekip ve scout ekibi ile sürekli temas halinde olan tecrübeli teknik adam, FIFA'nın almayı düşündüğü maaş indirimi kararını da masaya yatırdı. Terim'in futbolun durduğu bu noktada önce kendi maaşından indirim yaparak oyuncularına örnek olacağı belirtildi.

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Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
Etiketler: Fatih Terim, Spor

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek

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Haberler ›› Spor ››Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek - Spor
Yorumlar (11)
ADALET:Bu adam korana olmadi. Artisin onde gideni. Hangi hastahanede karantinada. Var mi bilen. Hayati yalan dolan
Cevap Yaz 0 1
EFE:Benim ömür boyu aldığım parayı ayda alıyor bırakır mı. Ya bence artık yeni yüzler gelsin bıktık bu eskilerden .Her yerde yeni yüzler istiyoruz .Saltanatlık gibi oturan kalkmıyor.
Cevap Yaz 0 1
KADİR DEMİR:takım tutmayan biri olarak söylüyorum fatih terim ve şenol güneş bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörleridir.
Cevap Yaz 3 0
BAYRAM:Birakin bu adami gundem yapmaya
Cevap Yaz 0 3
HASAN:Para manyagi bu zaten o kadar para kazaniyor bir hayir isi haptigini hic dumadim
Cevap Yaz 0 4
JAJA:bırakırmı hiç daha sömrülücek çok klüb milli takım var
Cevap Yaz 10 17
ZUZU:Daha ne yapsın adam ayıp sıze ya
7 4
RECAİ:Bu dunyada futbol sektoru kadar gereksiz bir sektor yok hep hazırdan yiyıyorlar uretim icin hic bir faydaları yok hep tüketici ama en kral hayatıda futbok sektero yasıyor
Cevap Yaz 4 18
YİĞİT ALP:çok önemliydi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cevap Yaz 4 11
ARİF:Bi zahmet futboldan uzak dur. Biktik usandik egolarindan kaprislerinden
Cevap Yaz 7 7
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