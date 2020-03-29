Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek

Fatih Terim hastanede koronavirüsle savaşmaya devam ediyor. Spor dünyası deneyimli teknik adama destek yollarken, Terim de sosyal medyadan yaptığı açıklamada daha iyi olacağının mesajını vermişti.

GÖREVİ BIRAKACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Fatih Terim'in tedavisinin sona ermesinin ardından görevi bırakacağı ve emekli olacağına yönelik gerçek ortaya çıktı. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, deneyimli teknik adamın böyle bir düşüncesi yok ve görevine devam edecek.

Fatih Terim'in emekliliği düşünmediği ve iyileştikten sonra Florya'ya dönerek görevinin başına geçeceği ifade edildi. Bu durum taraftarları memnun etti.

MAAŞINDA İNDİRİME GİDİLECEK

Fatih Terim, hasta yatağında olmasına rağmen Galatasaray için çalışmalarını da sürdürüyor. Yöneticiler, teknik ekip ve scout ekibi ile sürekli temas halinde olan tecrübeli teknik adam, FIFA'nın almayı düşündüğü maaş indirimi kararını da masaya yatırdı. Terim'in futbolun durduğu bu noktada önce kendi maaşından indirim yaparak oyuncularına örnek olacağı belirtildi.