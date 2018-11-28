Fatih Terim-Tff Davasında Yeni Karar

İstanbul
17. İş Mahkemesi'nin davalı TFF
'nin davacı Fatih Terim'e 9 milyon 324 liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu
, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti.
Sporx'te yer alan habere göre; Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF'nin itirazı ve İş Mahkemesi'nin verdiği karar incelendi ve "HAKKANİYET" indirimi yapılarak; Fatih Terim'in TFF'den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi ve İş Mahkemesi'nin ilk kararına göre ödenmesi gereken 7.7 milyon TL'yi iptal etti.
Türkiye Futbol Federasyonu,Fatih Terim
Hem Fatih Terim tarafı hem de TFF tarafı, verilen kararı iki hafta içerisinde Yargıtay
'a taşıyabilecek.
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:07