Fatih Terim, TFF'den Alacağı Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağışlayacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yargılama sonucunda TFF'den kazandığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.

TERİM'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

2013 yılında futbol direktörlüğü görevine getirilen Terim'in sözleşmesi 26 Temmuz 2016'da Alaçatı'da Selahattin Aydoğdu ile kavga ettiği gerekçesiyle feshedilmişti. Sözleşmesinin haksız yere feshedildiği iddiasıyla yargıya başvuran Terim'in bu başvurusunu inceleyen mahkeme, TFF'nin ünlü teknik adama 9 milyon lira civarında tazminat ödemesine hükmetmişti. Tarafların itirazları üzerine bölge adliye mahkemesi tazminatın 5 milyon 180 bin lira olarak ödenmesine karar vermişti.

"DAVAMIZIN KONUSU 13 MİLYON LİRA"

Odatv'ye konuşan Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, "Yargılama sürecinde hoca bize talimat vermişti 'Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlamak istiyorum' diye. Fakat o günlerde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olur diye bunu hayata geçirmedik. An itibariyle yargılama harç ve masrafları hariç 6 milyon lira kadar tutuyor. Ama bizim davamızın konusu 13 milyon lira. Biz Yargıtay'da bu hükmedilen 6 milyon liranın çok daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Fakat ister 6 milyon olsun 10 milyon ister 13 milyon nihayetinde biz tamamını Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlamış olduk. " ifadelerini kullandı.