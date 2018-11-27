27 Kasım 2018, 18:49
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Fatih Terim, TFF'ye Savaş Açtı: Turnuvaya Katılamayanlar Bedel Ödesin

Fatih Terim, TFF

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında "Biz 10 maç, 8 maç ceza alıyoruz. Turnuvaya katılamayanlar, turnuvaları alamayanlar bedel ödemeyecek mi?" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Terim, "10 maç, 8 maç, 6 maç ceza alıyoruz. Ama ben yöneticilerin hiç ceza aldığını hiç görmedim. Alınamayan, gidilemeyen turnuvalar var. 8-10 sene oralarda kalıyorlar." dedi.

"BENİM GÖNLÜM RAHAT"

Tecrübeli teknik adam, "Turnuvalara katılamayanlar, turnuvaları alamayanlar bedel ödemeyecek mi? Galatasaray camiasına ve taraftarlarımıza olan saygımdan dolayısıyla usülen itiraz ettim. Gönlüm rahat. Ben ne yaptıysam bedelini ödedim." ifadelerini kullandı.

"GENİŞ BİR TOPLANTI YAPMAK LAZIM"

Terim, "Yakında geniş bir toplantı yapmak lazım. Bir fazla cezadankorktuğumuzdan değil, rahat rahat konuşmak için. Benim de cevap vermekistediğim çok konu var." diyerek sözlerini noktaladı.

Fatih Terim
27 Kasım 2018 Salı 18:49



YORUMLAR (18)
UA GS: BURADA OLUR OLMAZ YORUM YAPAN ZAVALLILAR GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANAMAZ FATİH TERİMİN BAŞARILARI ORTADADIR NE GÖREV VERİLİRSE LAYIKIYLA YAPMAYA ÇALIŞMIŞTIR. . . ONUN GALATASARAYI GETİRDİĞİ NOKTALAR TARTIŞILAMAZ VE MİLLİ TAKIMIDA TERİNİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞAN BİR TAKIM YAPMAK İSTEDİ. . . . SANKİ YABANCI TEKNİK ADAMLAR YERLİ TEKNİK ADAMLAR A. AVCI BUGÜN KONUŞUYORLAR MİLLİ TAKIMA GELDİDE NE YAPTI. . . AHA LUÇESKUYUDA GÖRDÜKKK. TFF İSTİA O KOLDUĞU KİRLETME KALK GİT ADAM GİBİ. . . . .
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ADIMİ SİZ YAZİN: insallah moskovada yenilirsiniz temennilerim o yönde
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GALATASARAY 34: Bu Gece Moskova’yı Yenemezseniz,,Yarın Dananın Kuyruğu Kopar Fatih Hocam.
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ADIMİ SİZ YAZİN: sen ilk önce adam ol cok acimis herhelde hala agliyor verin sunun agzina bi emzik
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UA GS: YANINDAYIZ OMUZ OMUZAYIZ İMPARATOR. . . . . SENDEN DAHA İYİ BİR TEKNİK ADAM TÜRKİYE DE YETİŞMEDİ YETİŞEMEZ. . . VE SENDEN DAHA İYİ BİR GALATASARAYLI OLMADI OLAMAZ. . . . TÜPÇÜ VE TAYFASI TOPUNUNUZU DA TÜPÜNÜZÜ DE ALIN GİDİN. . . SİZE EMANET EDİLEN TFF GÖREVİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİREMEDİNİZ ŞİMDİ KENDİ BECERİKSİZLİĞİNİZİ ALNI AK BAŞI DİK TEKNİK ADAMIMIZA YÜKLEYEMEZSİNİZ. . . . . TEZ ELDEN SEÇİME GİDİN. . . . DEMİRÖREN GRUBUNDAN BUNDAN SONRA HİÇ BİR HİZMET ALMAYACAĞIZ (BOYKOT). . . BUDA BÖYLE BİLİBE
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