Fatih Terim’in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi

Galatasaray 'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her iki ismin son testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

"SON TESTLERİ NEGATİF, YAKINDA TABURCU OLACAKLAR"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Twitter hesabından "Evet nerede kalmıştık" notuyla yaptığı paylaşımda, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" ifadelerini kullandı.

BUSE TERİM İDDİALARI YALANLADI

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner'in iddialarına yanıt verdi. Buse Terim açıklamasında, Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: TEST SONUÇLARIM HENÜZ GELMEDİ

Öte yandan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.