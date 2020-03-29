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Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son testlerinin negatif çıktığını, yakında taburcu olacaklarını iddia etmişti. Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile söz konusu iddiayı yalanladı.

29.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:54

Galatasaray 'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her iki ismin son testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

"SON TESTLERİ NEGATİF, YAKINDA TABURCU OLACAKLAR"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Twitter hesabından "Evet nerede kalmıştık" notuyla yaptığı paylaşımda, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner: Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son testleri negatif, yakında taburcu olacaklar

BUSE TERİM İDDİALARI YALANLADI

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner'in iddialarına yanıt verdi. Buse Terim açıklamasında, Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi

ABDURRAHİM ALBAYRAK: TEST SONUÇLARIM HENÜZ GELMEDİ

Öte yandan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

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Fatih Terim'ın kızı Buse Terim'den babasının durumu hakkında açıklama: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi

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