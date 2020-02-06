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Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen yıl 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında gözyaşlarını tutamadı.

06.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:36

Fatih Terim'in babası Talat Terim, ölümünün 1. yılında 'daki kabri başında anıldı. Adana Asri Mezarlığı'nda mevlit okutulurken Fatih Terim, annesi Nuriye Terim ve eşi Fulya Terim ile birbirine sarılarak ağladı. Terim'im kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da mevlit sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.

Mevlide Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in yanı sıra aile yakınları katıldı.

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Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı

Fatih Terim, Adana, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (19)
ESTAPENTA:Haber yapmak için bahane arıyonuz
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KORAY:insanların manevi duygularıyla dalga geçmeyin şuan futbol değil bir aile olayı var başta terim olmak üzeretüm ailesine başsağlığı diliyorum
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1234:bakınız birisi sergeni efsaneleştirmeye çalışıyor diğeri büyük ihtimalle emre yi fatih gibi yapmaya çalışıcak onun için aklı selim olalım fatih hocayı iyisiyle kötüsüyle kabullenelim eleştiricez tabiki ama yıpratmayalım o da beşer her türlü hata yapıcak futbol adına
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2 1
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1234:Galatasaraylılar akıllı olun diğer hiçbir kulüpte fatih terim gibi bir adam yok fatihi eleştirenler yerden yere vuranlar mafya diyenler ego diyenler çünkü onlarda yok onun için sizde ezdirmeyin adamlar kabullenemiyor anlayın kimseye bulaşmadan önümüze bakalım konuşan konuşsun cevap bile vermeyin
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3 1
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ADİLANE:Ölümde var hergün birilerini kaybediyoruz. Ama ibret almıyoruz. Çığ altında kalan vatandaşlarımızdan ve güvenlik güçlerinden bekayı aleme göç edenlere ALLAH rahmet eylesin,
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0 0
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MEMET33:DÜN AKŞAM 40 MİLYON GALATASARAY TARAFTARINI ÜZDÜĞÜN KADAR DEĞİLDİR ZAR.
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7 17
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MEMET33:VATANDAŞ, ADAM DÜN ÖLMEDİ, SADECE ÖLÜM YILDÖNÜMÜ. BİZDE EŞŞEK DEĞİLDİK HERALDE BABASI YENİ ÖLMÜŞ BİRİNE BUNLARI YAZACAK.
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1 2
FB 42:Sapla samanı karıştırma o konu başka bu konu başka işin içinde ANNE BABA olursa sevmesende saygı duymayı bilmelidir insan işte ozaman insandır
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7 1
VATANDAŞ:Yapmayın Allah aşkına. Hayattaki en zor şeylerden biri ailenden birini kaybetmektir. Kaybettiğinizde tuttuğunuz takımın ne kadar boş bir uğraş olduğunu anlarsınız!
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8 0
BİLGE:Sayın terim artık futbolu bırakmalı ve sag eline bir baston sol eline bir tesbih alıp caminin tutmalı ve bundan sonraki hayatında cenneti kazanmak için camiden hiç çıkmamalıdır.
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7 6
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