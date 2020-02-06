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Fatih Terim ve annesinin gözyaşları

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen yıl 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında gözyaşlarını tutamadı.

06.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:11Fatih Terim ve annesinin gözyaşları
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen yıl 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in kabri başında gözyaşlarını tutamadı.
Fatih Terim'in babası Talat Terim, ölümünün 1. yılında 'daki kabri başında anıldı. Adana Asri Mezarlığı'nda mevlit okutulurken Fatih Terim, annesi Nuriye Terim ve eşi Fulya Terim ile birbirine sarılarak ağladı. Terim'im kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da mevlit sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.
Mevlide Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in yanı sıra aile yakınları katıldı.
(Umutcan İşledici/İHA)

Fatih Terim, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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